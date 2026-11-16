Ministrul MUncii a făcut această declarație în emisiunea „Vocile care contează”, de la Euronews România, în contextul unei discuții despre înființarea unei comisii parlamentare speciale care să analizeze efectele migrației asupra societății românești.

„Pentru mine asta nu este o temă doar politică, este o temă politică și de intersecție cu propria mea viață. Pentru că e viața familiei mele”, a spus Florin Manole.

Ce spuneau spaniolii despre români, ce spun românii despre străini

Ministrul a amintit că, în perioada în care mama sa lucra în Spania, auzea voci din extrema dreaptă spaniolă care se pronunțau împotriva românilor.

El a făcut o paralelă cu discursurile actuale împotriva muncitorilor străini din România.

„Indiferent cine face discurs extremist împotriva lucrătorilor străini, în Spania anului 2007 este inamicul meu. În România anului 2026 este inamicul meu”, a afirmat ministrul.

„Când un om lucrează e demn de respect”

Florin Manole susține că oamenii care muncesc legal într-o țară și își plătesc taxele trebuie respectați, indiferent de naționalitate, etnie sau cetățenie.

„Când un om lucrează în orice țară civilizată din lumea asta, când plătește taxe și când respectă legile, el este demn de respect”, a declarat acesta.

Întrebat dacă muncitorii străini ocupă locuri de muncă pe care le-ar putea ocupa românii, ministrul a spus că nu consideră că lucrătorii veniți din afara Uniunii Europene iau locurile de muncă ale cetățenilor români.

„Un om din Asia vine de la un salariu mult mai mic”

El a explicat că diferențele de așteptări salariale sunt legate și de decalajele economice dintre țări.

„Un om din Asia de Sud-Est care vine aici să lucreze, vine de la un salariu mult mai mic”, a spus Manole, adăugând că românii au așteptări legitime privind o remunerație mai bună și servicii publice mai bune.

Ministrul a mai afirmat că lucrătorii străini contribuie legal la unele sisteme și servicii publice pe care, în anumite cazuri, este posibil să nu ajungă să le acceseze.