Costul majorării integrale este estimat la aproximativ 9,6 miliarde de lei, iar ministrul Florin Manole caută soluții pentru reducerea altor cheltuieli, astfel încât banii necesari să poată fi alocați pensionarilor.

„Eu sunt interesat și dedicat găsirii oricăror soluții, inclusiv între cheltuielile din Ministerul Muncii, pentru a putea să compensăm această cheltuială importantă la bugetul de stat”, a declarat Florin Manole la Euronews.

Cum vrea ministrul Muncii să reducă cheltuielile

Acesta a precizat că România trebuie să respecte angajamentele privind reducerea deficitului, dar consideră că economiile trebuie făcute din alte zone, nu prin indexarea pensiilor sub nivelul prevăzut de lege.

Una dintre variantele analizate este reducerea costurilor de distribuire a beneficiilor sociale. Ministrul spune că plata acestora pe card presupune cheltuieli de zece ori mai mici decât distribuirea prin Poșta Română.

Schimbarea ar putea aduce economii la nivelul Ministerului Muncii, Casei de Pensii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, fără diminuarea ajutoarelor acordate persoanelor vulnerabile.

„Trebuie să merg pe varianta legală”

Manole afirmă că a discutat deja cu băncile și cu ministrul Finanțelor despre această posibilitate. El a mai spus că există și alte zone în care pot fi reduse cheltuielile, dar a evitat să ofere detalii până la încheierea discuțiilor cu premierul și Ministerul Finanțelor.

Ministrul nu agreează ideea unui procent mai mic de indexare, precum 4% sau 5%, și a spus că responsabilitatea sa este să susțină aplicarea legii.

„Eu trebuie să merg cu varianta legală și să aduc toate argumentele care țin de această variantă”, a afirmat acesta.

Florin Manole a argumentat că majorarea pensiilor are efecte și asupra economiei, deoarece cei mai mulți pensionari cheltuiesc banii pe facturi și cumpărături.

„Banii ăștia nu dispar din economie. (…) Cu TVA se întorc în Ministerul de Finanțe”, a explicat ministrul, care a adăugat că aceste cheltuieli susțin și locurile de muncă din industriile care produc alimente și bunuri de larg consum.

Acesta a amintit că înghețarea punctului de pensie timp de doi ani a afectat puterea de cumpărare a pensionarilor și a susținut că această perioadă „a reprezentat o formă de tăiere”.