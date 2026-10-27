Eroare de denominare. Explicația ministrei Culturii pentru tabloul de Grigorescu evaluat la 3,5 lei

„Este o eroare, bineînțeles că este o eroare. Bineînțeles că acel Grigorescu a fost evaluat bine la 35.000 lei, o sumă foarte bună pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Evident că atunci când s-au tăiat în 2005 toate acele zerouri, dintr-o eroare s-a ajuns la această sumă, care bineînțeles că este absolut ridicolă”, a spus ministra, marți, la Digi24.

Tabloul se află în depozitul Muzeului de Artă din Ploiești, instituție care nu este în subordinea Ministerului Culturii, ci a Consiliului Județean. Ioana Ciocan a declarat că a discutat cu directorul muzeului și că înțelege dificultățile cu care se confruntă angajații.

„Sunt niște oameni care, cu niște resurse extrem de limitate, poate cu un computer vechi, au mutat o virgulă”, a spus ministra, referindu-se la eroarea din documentele tabloului.

Ioana Ciocan a explicat că instituțiile publice au obligația să reevalueze bunurile culturale mobile o dată la zece ani. Procesul poate fi realizat de experți acreditați de Ministerul Culturii sau de evaluatori autorizați de Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

Inventarierea colecțiilor, un proces continuu

Potrivit ministrei, una dintre principalele dificultăți este asigurarea resurselor financiare necesare pentru evaluarea patrimoniului, care cuprinde milioane de piese. Ea a atras atenția și asupra numărului de specialiști disponibili, inclusiv a celor cu competențe în domenii precum pictura și sculptura, precum și asupra timpului necesar pentru finalizarea procesului.

„Întrebarea este cu ce buget se pot evalua aceste bunuri, nu vorbim de trei lucrări, vorbim de milioane și milioane de piese”, a afirmat Ioana Ciocan.

Ministra a susținut că problema nu poate fi redusă la responsabilitatea unei singure instituții sau a unui singur județ, în condițiile în care muzeele se confruntă cu resurse limitate. Ea a atras atenția și asupra salariilor mici din muzee.

Ioana Ciocan a mai explicat că inventarierea colecțiilor muzeale este un proces continuu, iar durata acestuia diferă în funcție de dimensiunea instituției și de numărul obiectelor din patrimoniu.