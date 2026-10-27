Prima pagină » Cultură-Media » Eroare de denominare. Explicația ministrei Culturii pentru tabloul de Grigorescu evaluat la 3,5 lei

Eroare de denominare. Explicația ministrei Culturii pentru tabloul de Grigorescu evaluat la 3,5 lei

Ministra Culturii, Ioana Ciocan, a declarat marți că valoarea de 3,5 lei trecută în acte pentru tabloul „Peisaj”, semnat de Nicolae Grigorescu, este rezultatul unei erori umane care va fi corectată. Lucrarea fusese evaluată la 35.000 de lei înainte de 1989, iar greșeala ar fi apărut la denominarea monedei naționale din 2005.
Un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie. Ce spune ministrul Energiei
Un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie. Ce spune ministrul Energiei
Rareș Bogdan îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat investițiile americane și critică modul în care România cheltuie banii din SAFE
Rareș Bogdan îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat investițiile americane și critică modul în care România cheltuie banii din SAFE
Rareș Bogdan cere plecarea Ursulei von der Leyen de la șefia Comisiei Europene. Cine este posibilul înlocuitor
Rareș Bogdan cere plecarea Ursulei von der Leyen de la șefia Comisiei Europene. Cine este posibilul înlocuitor
Altex dă startul Black Friday pe 29 octombrie. Ce spune conducerea companiei despre reduceri
Altex dă startul Black Friday pe 29 octombrie. Ce spune conducerea companiei despre reduceri
Rareș Bogdan: L-am confruntat pe Bolojan în ședințe până am fost dat afară. Nu am fost singurul
Rareș Bogdan: L-am confruntat pe Bolojan în ședințe până am fost dat afară. Nu am fost singurul
Cosmin Pirv
27 oct. 2026, 22:54, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Este o eroare, bineînțeles că este o eroare. Bineînțeles că acel Grigorescu a fost evaluat bine la 35.000 lei, o sumă foarte bună pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Evident că atunci când s-au tăiat în 2005 toate acele zerouri, dintr-o eroare s-a ajuns la această sumă, care bineînțeles că este absolut ridicolă”, a spus ministra, marți, la Digi24.

Tabloul se află în depozitul Muzeului de Artă din Ploiești, instituție care nu este în subordinea Ministerului Culturii, ci a Consiliului Județean. Ioana Ciocan a declarat că a discutat cu directorul muzeului și că înțelege dificultățile cu care se confruntă angajații.

„Sunt niște oameni care, cu niște resurse extrem de limitate, poate cu un computer vechi, au mutat o virgulă”, a spus ministra, referindu-se la eroarea din documentele tabloului.

Ioana Ciocan a explicat că instituțiile publice au obligația să reevalueze bunurile culturale mobile o dată la zece ani. Procesul poate fi realizat de experți acreditați de Ministerul Culturii sau de evaluatori autorizați de Asociația Națională a Evaluatorilor din România (ANEVAR).

Inventarierea colecțiilor, un proces continuu

Potrivit ministrei, una dintre principalele dificultăți este asigurarea resurselor financiare necesare pentru evaluarea patrimoniului, care cuprinde milioane de piese. Ea a atras atenția și asupra numărului de specialiști disponibili, inclusiv a celor cu competențe în domenii precum pictura și sculptura, precum și asupra timpului necesar pentru finalizarea procesului.

„Întrebarea este cu ce buget se pot evalua aceste bunuri, nu vorbim de trei lucrări, vorbim de milioane și milioane de piese”, a afirmat Ioana Ciocan.

Ministra a susținut că problema nu poate fi redusă la responsabilitatea unei singure instituții sau a unui singur județ, în condițiile în care muzeele se confruntă cu resurse limitate. Ea a atras atenția și asupra salariilor mici din muzee.

Ioana Ciocan a mai explicat că inventarierea colecțiilor muzeale este un proces continuu, iar durata acestuia diferă în funcție de dimensiunea instituției și de numărul obiectelor din patrimoniu.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Meciul lui Arsenal, oprit! Jucătorii au plecat la vestiare » Ce a apărut pe cer
GSP.ro
Corina Drăgotescu – America lui Trump, în plină campanie electorală, amintește de România anilor 90: servicii implicate, mită electorală și amenințări
Gandul
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Cancan
Cornel Dinu și-a scos la vânzare conacul din Sinaia. Cere 585.000 de euro pentru vila cu 6 camere și 7 băi. GALERIE FOTO
Prosport
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Libertatea
Te simți rău la birou, dar îți revii când ajungi acasă? Sindromul care ar putea fi de vină. Semnele pe care să nu le ignori
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor