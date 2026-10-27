Altex dă startul Black Friday pe 29 octombrie. Ce spune conducerea companiei despre reduceri

Altex începe campania de Black Friday pe 29 octombrie, iar ofertele vor viza mai multe categorii de produse, inclusiv electronice, electrocasnice și articole destinate amenajării locuinței. Campania se adresează inclusiv celor care au amânat anumite achiziții sau proiecte din cauza incertitudinilor economice.

Raul Filip, director general adjunct al Altex, spune că promoțiile din această perioadă le pot permite clienților să cumpere produsele dorite în limitele bugetului disponibil sau să aleagă variante mai performante fără să cheltuiască mai mult decât și-au propus. „Fiecare dintre noi anul acesta a avut sau are pe listă anumite cumpărături pe care le-a amânat”, a declarat Raul Filip, care a enumerat printre acestea achiziția unui telefon, a unui laptop sau a unor electrocasnice, dar și lucrări de renovare și amenajare a locuinței.

Potrivit reprezentantului companiei, contextul economic și geopolitic i-a determinat pe unii consumatori să amâne deciziile de cumpărare. Campania de Black Friday își propune să le ofere acestora posibilitatea de a-și concretiza planurile, fie prin achiziționarea produselor dorite, fie prin economiile realizate la cumpărături. Filip a subliniat că reducerile pot contribui și la finalizarea unor proiecte pentru care bugetul disponibil nu era suficient până acum.

Oferta Altex este completată de produsele și serviciile disponibile prin Media Galaxy și Brico. Compania urmărește să ofere clienților nu doar produse, ci și servicii de consultanță, proiectare și execuție pentru amenajarea și îmbunătățirea locuințelor.

„Despre asta este Black Friday la Altex, Media Galaxy și Brico, în a oferi o ocazie clientului să transforme acest mai aștept în mă duc să cumpăr.”, a spus Raul Filip, explicând că obiectivul este ca oamenii să poată transforma planurile amânate în achiziții și proiecte concrete.