Acțiunile tehnologice sunt din nou în creștere. Ce a schimbat anunțul Anthropic

Planurile companiei Anthropic de a se lista la bursă au impulsionat acțiunile tehnologice, după mai multe luni în care investitorii au avut îndoieli privind rentabilitatea investițiilor în inteligența artificială.

Potrivit Financial Times, indicele american Nasdaq 100, care urmărește evoluția acțiunilor celor mai mari 100 de companii nefinanciare listate pe bursa Nasdaq, a crescut luni cu 1,1%, după ce Anthropic a prezentat date financiare care arată o creștere rapidă a veniturilor în prima jumătate a anului 2026 și disponibilități de numerar de 112 miliarde de dolari.

Informațiile au redus o parte din îngrijorările investitorilor referitoare la capacitatea companiilor din domeniul inteligenței artificiale de a transforma investițiile uriașe în afaceri profitabile.

În ultimele luni, acțiunile din sectorul tehnologic au trecut prin fluctuații importante, din cauza costurilor ridicate ale dezvoltării infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

Bursele asiatice, cele mai mari creșteri

Cele mai importante creșteri de marți au fost înregistrate pe bursele asiatice, unde companiile producătoare de semiconductori au atras din nou interesul investitorilor.

Indicele bursier Kospi, care urmărește evoluția principalelor companii listate la bursa din Coreea de Sud, a urcat cu până la 5%, înainte ca avansul să se reducă la aproximativ 3%.

Acțiunile producătorului de cipuri SK Hynix au crescut cu 5,2%, iar cele ale Samsung au avansat cu 4,2%.

În Japonia, indicele Nikkei 225, principalul indicator al Bursei din Tokyo, a crescut cu 1,7%, susținut și de avansul acțiunilor SoftBank, companie cu investiții importante în sectorul tehnologic.

Ce ar mai putea influența acțiunile tehnologice

Înaintea acestor creșteri, fondurile de investiții și alți mari investitori deveniseră mai precauți în privința companiilor din domeniul inteligenței artificiale.

Analiștii BNP Paribas, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa, au descris creșterile recente drept un semn al revenirii optimismului legat de AI.

Cu toate acestea, investitorii încă încearcă să stabilească dacă veniturile tot mai mari ale companiilor justifică prețurile ridicate ale acțiunilor și cheltuielile considerabile pentru dezvoltarea tehnologiei.

Atenția piețelor se îndreaptă acum către rezultatele financiare ale SK Hynix și Samsung, care ar putea oferi noi indicii despre cererea de cipuri și echipamente pentru inteligența artificială.

Investitorii așteaptă, de asemenea, următoarea decizie a Rezervei Federale a SUA privind dobânzile, care poate influența costurile de finanțare ale companiilor, precum și alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, al căror rezultat poate influența politicile economice și evoluția burselor.