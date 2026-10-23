Bursele mondiale, lovite de un val de vânzări ale acțiunilor AI. Petrolul depășește 113 dolari. Nvidia, Meta și CoreWeave înregistrează scăderi puternice

Scăderile s-au produs joi, 22 octombrie, pe Wall Street și s-au transmis vineri către bursele asiatice, potrivit Euronews și Reuters. Indicele S&P 500 a pierdut 1,2%, înregistrând cea mai slabă ședință din luna iulie, în timp ce Nasdaq Composite a coborât cu 2,6%. În schimb, Dow Jones Industrial Average a închis cu o creștere marginală, de sub 0,1%, semn că presiunea s-a concentrat în special asupra companiilor tehnologice.

Meta pierde 7%, Nvidia 4,4%, iar CoreWeave se prăbușește cu peste 10%

Acțiunile Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, au scăzut cu 7%, deși veniturile trimestriale au depășit estimările analiștilor. Profitul a fost însă sub așteptări, iar investitorii au reacționat negativ la planurile companiei privind finanțarea unor noi investiții în inteligență artificială.

Meta a anunțat intenția de a introduce o nouă categorie de acțiuni fără drept de vot, care ar putea facilita atragerea de capital. Nvidia, unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru dezvoltarea AI, a pierdut 4,4%. Din cauza capitalizării sale bursiere foarte mari, compania a avut cea mai importantă contribuție individuală la scăderea indicelui S&P 500.

CoreWeave, furnizor de infrastructură cloud pentru inteligență artificială, a înregistrat un declin de 10,1%. Compania a atras atenția investitorilor din cauza împrumuturilor contractate pentru achiziționarea de cipuri Nvidia și extinderea capacității centrelor de date.

Investitorii încep să se teamă de costurile inteligenței artificiale

După mai mulți ani de creșteri puternice ale acțiunilor din sectorul AI, investitorii analizează tot mai atent costurile necesare pentru dezvoltarea infrastructurii. Construirea centrelor de date, achiziționarea procesoarelor și asigurarea energiei presupun investiții de ordinul miliardelor de dolari.

În același timp, împrumuturile au devenit mai costisitoare, ceea ce ridică întrebări privind rentabilitatea proiectelor. Temerile nu înseamnă că cererea pentru inteligență artificială a dispărut. Numeroase companii continuă să raporteze venituri în creștere.

Problema este dacă profiturile viitoare vor justifica evaluările bursiere și cheltuielile actuale. Sectorul tehnologic va fi supus unui nou test săptămâna viitoare, când Microsoft, Amazon și Alphabet urmează să publice rezultatele financiare.

Petrolul Brent a depășit 113 dolari, transportul maritim devine tot mai scump

În paralel cu turbulențele bursiere, prețurile petrolului au crescut puternic pe fondul războiului cu Iranul și al atacurilor mortale din Arabia Saudită. Vineri dimineață, petrolul Brent era cotat la 113,73 dolari pe baril, după o creștere de aproximativ 4% în ședința precedentă.

Petrolul american West Texas Intermediate a depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Costurile transportului maritim amplifică presiunile asupra pieței. Potrivit datelor citate de MarketWatch, transportul unui baril de petrol din Golful Persic către Asia, pe un petrolier de mare capacitate, ajunsese la peste 37 de dolari la mijlocul lunii octombrie.

Suma reprezintă de peste cinci ori nivelul înregistrat înaintea războiului. Și gazele naturale europene s-au scumpit. Contractele futures pentru luna noiembrie, tranzacționate la hubul olandez TTF, au depășit joi 90 de euro/MWh.

Investitorii cumpără obligațiuni americane, în timp ce Franța plătește dobânzi tot mai mari

Scăderile acțiunilor tehnologice au determinat investitorii să cumpere titluri de stat americane. Randamentul obligațiunilor SUA pe zece ani a coborât joi la aproximativ 4,97%, de la 5,13% cu o zi înainte. Scăderea randamentelor reflectă creșterea prețurilor obligațiunilor, pe măsură ce cererea pentru acestea s-a intensificat.

În Europa, situația Franței a rămas problematică. Randamentul obligațiunilor guvernamentale franceze pe zece ani se situa la aproximativ 5,07%, comparativ cu 3,34% pentru Germania și 4,61% pentru Italia. Diferența dintre costurile de împrumut ale Franței și Germaniei reflectă preocupările investitorilor privind datoria publică franceză, dificultățile bugetare și presiunile generate de protestele sociale.

Va fi o săptămână decisivă pentru burse și dobânzi

Piețele așteaptă noi informații despre activitatea economică din zona euro, Marea Britanie și Statele Unite, prin publicarea indicatorilor preliminari PMI. Datele ar putea arăta în ce măsură scumpirea energiei și costurile ridicate ale finanțării afectează companiile. În Statele Unite, numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj a scăzut săptămâna trecută cu 6.000, la 194.000, cel mai redus nivel din iulie.

Următorul eveniment major pentru piețele financiare este decizia Rezervei Federale americane privind dobânzile, programată pentru miercuri, 28 octombrie. În aceeași perioadă, rezultatele financiare ale Microsoft, Amazon și Alphabet vor oferi noi indicii despre amploarea cheltuielilor pentru inteligență artificială și capacitatea acestora de a genera profit.