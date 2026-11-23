Contractele futures pe indicele american Nasdaq 100 au crescut cu 3,3% luni dimineață, iar cele pe S&P 500 au avansat cu 2,5%, scrie Reuters. În Europa, indicele STOXX 600 a câștigat 0,7%, susținut de producătorii de semiconductori. Revenirea vine după ce Nasdaq a pierdut 10% săptămâna trecută, cea mai severă scădere din martie 2020, când pandemia a declanșat panică pe piețele financiare.

China, Taiwan și Coreea de Sud încearcă să oprească pierderile

Taiwanul, unul dintre principalii producători mondiali de semiconductori, a înregistrat săptămâna trecută cea mai mare scădere bursieră din 1990. Luni, indicele local a recuperat 2,1%, după intervenția autorităților.

🇺🇸 Wall Street just lost roughly $6 TRILLION in market value, and Trump is blaming the DEMOCRATS for the bloodbath. The Nasdaq plunged 10% in its worst week since the COVID crash of 2020, while the S&P 500 lost 8.6% and entered correction territory. Nvidia crashed 23% in a single week as concerns over AI stocks intensified and Reuters revealed an SEC investigation into its accounting. Trump says the selloff is “100%” the Democrats’ fault following their November 3 midterm victory, warning that things will get worse unless they change their policies. But the Democrats haven’t even taken control of Congress yet, and the selloff has been driven largely by the collapse in AI and tech stocks. Writer: Sol

https://t.co/MKvzdbFqDk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 23, 2026

În Coreea de Sud, indicele KOSPI a coborât la cel mai redus nivel din ultimele zece luni, înainte să își limiteze pierderile la aproximativ 3,3%. Piața sud-coreeană, care își dublase valoarea în prima jumătate a anului, a pierdut între timp jumătate din valoarea atinsă la vârf. Guvernul de la Seul a reiterat disponibilitatea de a interveni pentru stabilizarea bursei. Taiwanul a înăsprit regulile privind vânzările în lipsă, iar bursele chineze au relaxat condițiile de finanțare a tranzacțiilor cu acțiuni.

Investitorii se întreabă dacă miliardele investite în AI vor produce profit

La baza acestor scăderi majore se află îndoielile privind rentabilitatea investițiilor în inteligența artificială. Companiile tehnologice cheltuiesc sume enorme pentru centre de date, cipuri și infrastructură, fără garanția că veniturile viitoare vor justifica aceste costuri. Morgan Stanley estimează că investițiile marilor operatori de infrastructură cloud ar putea depăși 1.600 de miliarde de dolari anul viitor, în creștere cu peste 70%.

Plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia și debutul bursier dificil al Anthropic au amplificat neîncrederea. Acțiunile Anthropic au închis vineri în scădere cu 8,5%. „Nu mai era vorba doar despre o vânzare masivă de acțiuni tehnologice”, a explicat Jim Reid, strateg la Deutsche Bank, referindu-se la extinderea panicii către alte active financiare. Următorul test pentru investitori va veni marți, odată cu rezultatele Dell, urmate în decembrie de decizia Rezervei Federale americane privind dobânzile.