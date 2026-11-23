O companie de investiții din Abu Dhabi a cumpărat unul dintre cele mai populare hoteluri de lux de la Lacul Como, din Italia.

Unitatea care are vedere la celebrul lac italian a fost vândută pentru aproximativ 104 milioane de euro.

Pe lângă spațiile de cazare de lux, complexul conține un restaurant distins cu stele Michelin și un centru spa.

Hotelul este considerat unul dintre cele bune din Europa.

În 2023, unitatea a fost desemnată drept cea mai bună stațiune din Europa și Italia în cadrul premiilor World’s Best Awards, organizate de revista americană Travel + Leisure. Continuarea pe Mediafax Italia.