Sectorul inteligenței artificiale suferă de câteva săptămâni de îndoieli cu privire la profitabilitatea viitoare a investițiilor masive făcute pentru dezvoltarea acestei tehnologii, existând o dependență tot mai mare de datorii. Principalele victime ale acestei tendințe sunt companiile din sectoarele semiconductorilor și cipurilor electronice, esențiale pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale, ale căror profituri au crescut vertiginos în ultimii ani, potrivit Le Figaro.

Indicele Nasdaq, care include majoritatea acțiunilor tehnologice, a scăzut vineri cu 5,28%. Indicele VIX, care măsoară nervozitatea pieței, a atins cel mai înalt nivel de la șocul tarifelor impuse de președintele Donald Trump în aprilie 2025. În jurul orei 03:10 GMT, indicele Kospi din Seul era în scădere cu 5,08%, la 4.622,57 puncte, fiind afectat de Samsung (-6,01%) și SK Hynix (-5,75%).

Cei doi producători sud-coreeni sunt furnizori majori în sectorul cipurilor de memorie, iar capitalizarea lor de piață la Bursa de Valori din Seul face ca indicele său de referință extrem de volatil să fie deosebit de sensibil la fluctuațiile încrederii pe piața inteligenței artificiale. „Aceștia nu sunt jucători minori în boom-ul inteligenței artificiale, ci doi dintre cei mai importanți furnizori de semiconductori”, notează Stephen Innes de la SPI Asset Management.

Se așteaptă o încetinire a dezvoltării inteligenței artificiale

La Bursa de Valori din Taipei, indicele Taiex s-a dovedit mai rezistent (-0,51%), la fel ca și gigantul semiconductorilor și cea mai mare companie din Asia după capitalizarea de piață, TSMC (-0,25%). Alte piețe asiatice importante au fost, de asemenea, pe pierdere. În același timp, Hong Kong a scăzut cu 1,74%, Shanghai cu 1,51% și Singapore cu 1,42%.

Bursa de Valori din Tokyo a fost închisă pentru o zi de sărbătoare legală. „Nervozitatea este palpabilă pe piața inteligenței artificiale, pe fondul unei examinări sporite a cheltuielilor de investiții în acest domeniu, a amplorii acestor investiții, a profitabilității lor și a momentului în care s-ar putea materializa”, descrie Fiona Cincotta de la Forex.com. „Preluarea controlului democraților asupra Congresului, care se așteaptă să încetinească dezvoltarea inteligenței artificiale, combinată cu așteptările unei creșteri prelungite a ratelor dobânzilor, alimentează îngrijorările cu privire la acest sector ”, continuă ea.

Prețul petrolului, în ușoară scădere

Prețurile petrolului au scăzut ușor în Asia luni. În jurul orei 03:10 GMT, prețul țițeiului Brent din Marea Nordului pentru livrare în ianuarie, referința pieței globale, a scăzut cu 0,56%, la 92,05 dolari, iar prețul țițeiului WTI din America de Nord a scăzut cu 0,48%, la 83,01 dolari.

Pe piața valutară, dolarul s-a apreciat ușor față de yenul japonez, tranzacționându-se în jurul valorii de 158,94 yeni la ora 03:10 GMT. Yenul japonez își câștigase avânt vineri, acționând ca un refugiu sigur pe fondul scăderii prețurilor acțiunilor.