Compania a declarat că, în testele efectuate asupra a șase tipuri de ochelari disponibili pe piața olandeză, dispozitivele au sfătuit un utilizator cum să se întâlnească cu un copil, au citit greșit instrucțiunile privind medicamentele și au susținut că au chemat o ambulanță când nu au făcut-o, relatează BBC.

Deși AP sfătuiește oamenii să nu cumpere ochelari inteligenți, nu a cerut nici pe departe interzicerea vânzării acestora.

Autoritatea nu dezvăluie ce ochelari a testat, spunând doar că prețurile au variat de la sub 100 de euro la peste 500 de euro și că provin de pe continente diferite.

Riscuri de confidențialitate asociate cu ochelarii inteligenți

Cercetarea vine în urma îngrijorărilor tot mai mari cu privire la riscurile pentru confidențialitate asociate cu ochelarii inteligenți, în special utilizarea abuzivă a tehnologiei pentru a filma femei fără consimțământul acestora sau pentru a înregistra în locuri unde filmarea este de obicei interzisă, cum ar fi unitățile medicale.

Meta, un important vânzător de ochelari, a lansat recent o versiune fără cameră, unii comentatori sugerând că acesta a fost un răspuns la reacția negativă la adresa confidențialității.

Valoroși pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Meta a evidențiat asistența pe care o pot oferi persoanelor cu deficiențe de vedere. Ochelarii săi inteligenți folosesc inteligența artificială pentru a descrie lucruri din mediul purtătorului sau pentru a citi text.

AP recunoaște că ochelarii pot fi valoroși pentru persoanele care au nevoie de ajutor pentru a înțelege împrejurimile. Însă pentru acești utilizatori, se susține că este deosebit de important ca inteligența artificială să fie fiabilă.

AP a declarat că, în testele efectuate asupra mărcilor anonime, a constatat că sfaturile oferite ar putea fi greșite.

În timpul unei simulări de urgență în care s-au solicitat sfaturi de resuscitare cardiopulmonară, AP a descoperit că o pereche de ochelari a susținut de mai multe ori că o ambulanță era pe drum – dar serviciile de urgență nu fuseseră contactate.

Se spune că inteligența artificială a comis și erori în protecția copilului, cu consecințe potențial grave.