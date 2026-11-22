„Oamenii au votat pentru Brexit. Brexitul s-a încheiat. Acceptați Brexitul și mergeți mai departe”, a declarat May într-un interviu acordat BBC, difuzat duminică, potrivit Politico.

Declarațiile sale vin după summitul de vineri de la Bruxelles, unde Burnham și liderii UE au anunțat acorduri privind comerțul cu produse alimentare și mobilitatea tinerilor.

Burnham a declarat că își dorește ca Marea Britanie să revină în UE în timpul vieții sale, dar nu s-a angajat ca guvernul său să urmărească aderarea. Vineri, el a propus un „proces informal de schimb de idei” privind viitoarea relație cu Uniunea Europeană, fără a include explicit revenirea în UE pe agenda discuțiilor.

May s-a declarat „oarecum consternată” de perspectiva unor noi negocieri privind aderarea la UE, avertizând că astfel de discuții ar consuma mult timp la toate nivelurile guvernului, de la prim-ministru până la funcționarii publici.

Ea l-a acuzat, de asemenea, pe Burnham că îi tratează cu superioritate pe alegătorii care au votat pentru ieșirea din UE la referendumul din 2016.

„Vrea să îi mângâi pe cap și să le spună: «Știți ceva? Vă amintiți de acel vot? Ei bine, ați greșit, nu-i așa? Așa că mai încercați o dată și dați răspunsul corect»”, a adăugat ea.

May a susținut rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană la referendumul din 2016, dar a devenit prim-ministru după vot, promițând să respecte rezultatul.

Ea a demisionat în 2019, după ce nu a reușit, în repetate rânduri, să obțină aprobarea Parlamentului pentru acordul privind Brexitul.