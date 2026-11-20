Liderii britanici și europeni se reunesc vineri, 20 noiembrie 2026, pentru negocieri care ar putea duce la încheierea unor acorduri menite să reducă efectele economice ale Brexitului, relatează CNN.

Discuțiile vizează facilitarea schimburilor comerciale cu produse alimentare, conectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii și crearea unor oportunități suplimentare pentru tinerii care doresc să studieze, să locuiască sau să călătorească între Regatul Unit și statele membre ale UE.

Burnham, instalat în funcția de premier în urmă cu aproximativ patru luni, a adoptat o poziție mai favorabilă integrării europene decât predecesorul său, Keir Starmer.

Într-un discurs susținut luni, șeful guvernului britanic a criticat condițiile în care țara a părăsit Uniunea Europeană, considerând că actuala relație cu Bruxelles-ul este insuficientă.

Premierul britanic nu exclude revenirea în UE

Andy Burnham a declarat luna trecută că și-ar dori ca Regatul Unit să redevină membru al Uniunii Europene în timpul vieții sale.

Totuși, premierul a exclus o asemenea inițiativă în actuala legislatură și a reafirmat că guvernul nu intenționează să revină, deocamdată, în piața unică europeană sau în uniunea vamală și nici să restabilească libera circulație a persoanelor.

După summit, Londra intenționează să înceapă discuții despre opțiunile privind relația pe termen lung cu UE.

Potrivit CNN, economiștii estimează că Brexitul a afectat potențialul economic al Regatului Unit, pierderile de producție fiind evaluate între 2% și 8% față de scenariul în care țara ar fi rămas membră a blocului comunitar.

Acordurile ar putea aduce beneficii economice, dar negocierile rămân dificile

Guvernul britanic estimează că înțelegerile discutate cu Bruxelles-ul ar putea adăuga până la 0,4% la produsul intern brut și ar simplifica procedurile pentru exportatorii de produse alimentare.

Există însă mai multe probleme nerezolvate, printre care taxele universitare aplicate studenților europeni, participarea companiilor britanice la inițiativa „Made in Europe” și numărul beneficiarilor unui eventual program de mobilitate pentru tineri.

Anand Menon, profesor la King’s College London, consideră că, în pofida discursului mai ambițios al noului premier, politica efectivă a guvernului nu s-a îndepărtat semnificativ de strategia lui Keir Starmer.

O apropiere mai profundă de UE ar presupune, în opinia specialistului, compromisuri asupra limitelor politice stabilite de Partidul Laburist.

Opoziția avertizează împotriva redeschiderii dezbaterii despre Brexit

Inițiativa premierului a provocat reacții din partea formațiunilor eurosceptice.

Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a contestat ideea că dificultățile actuale ale țării ar fi provocate de apartenența sau neapartenența la Uniunea Europeană.

La rândul său, Nigel Farage, liderul Reform UK și unul dintre principalii promotori ai Brexitului, a susținut că premierul nu are mandat pentru o apropiere mai puternică de Bruxelles.

Sondajele citate de CNN indică un sprijin important pentru ideea revenirii în UE în condiții similare celor existente înainte de referendumul din 2016. Entuziasmul scade însă atunci când alegătorii sunt confruntați cu posibilele costuri, contribuțiile la bugetul european sau eventualele obligații asociate aderării.

Deocamdată, una dintre puținele realizări concrete ale relansării relațiilor este acordul privind revenirea Regatului Unit în programul de schimburi universitare Erasmus, începând de anul viitor.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că despărțirea de Marea Britanie a lăsat urme adânci în interiorul Uniunii și că eventualele negocieri pentru o apropiere suplimentară nu vor fi simple.

Pentru statele membre, evoluția relațiilor dintre Londra și Bruxelles ar putea avea implicații asupra mobilității studenților, schimburilor comerciale și cooperării economice. Totuși, o eventuală revenire a Regatului Unit în UE rămâne, în acest moment, o perspectivă politică îndepărtată, nu o decizie oficială.