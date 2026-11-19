Regatul Unit s-a angajat să trimită Ucrainei 1.000 de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, într-un nou pachet de sprijin militar prin care țara demonstrează că susține în continuare atacurile ucrainene asupra țintelor din Rusia, potrivit Bloomberg. Loviturile au fost criticate de SUA.

Premierul britanic Andy Burnham urmează să anunțe joi, la Berlin, noul pachet de sprijin, în valoare de 260 de milioane de lire sterline (342 de milioane de dolari).

Acesta va include și drone care pot parcurge distanțe de peste 1.000 de kilometri. Anunțul va fi făcut în cadrul unei reuniuni a așa-numitei „Coaliții de Voință”.

Statele Unite au criticat Ucraina pentru atacurile asupra infrastructurii petroliere și a depozitelor comerciale aflate pe teritoriul rus.

Criticile au fost adresate chiar la începutul acestei săptămâni, la reuniunea miniștrilor apărării din NATO de la Bruxelles, unde aliații au discutat despre coordonarea sprijinului militar pentru Kiev.

Elbridge Colby, subsecretarul american al apărării pentru politici, a susținut că atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune nu au avut rezultatele dorite.

„Nu au fost eficiente în a pune capăt războiului și nici nu contribuie la frânarea avansului Rusiei pe linia frontului”, a declarat oficialul american.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a respins ulterior aceste critici și le-a calificat drept „stupide”.

Guvernul britanic a transmis că dronele incluse în noul pachet vor permite Ucrainei să atace unități de producție militară și alte „ținte militare legitime, aflate mult în spatele liniei frontului”. Peste 80% din valoarea acestui ajutor va fi cheltuită în Regatul Unit, a precizat executivul britanic.

Pe lângă dronele de atac, Regatul Unit va construi și va livra Ucrainei drone maritime, logistice și de supraveghere, ce vor ajuta la aprovizionarea trupelor de pe linia frontului, transportând, printre altele, sânge și echipamente frigorifice pentru activitățile medicale din zona de război.

Noul pachet vine după ce, marți, Regatul Unit a anunțat că va aloca alte 240 de milioane de lire sterline pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Ajutorul include peste 1.000 de rachete cu rază scurtă de acțiune și mai mult de 12 radare.

Premierul Andy Burnham a spus că Regatul Unit va continua să sprijine Ucraina în fața atacurilor rusești și a loviturilor asupra infrastructurii țării.

„Sunt hotărât ca Regatul Unit să facă tot ce îi stă în putință pentru a se asigura că Ucraina se poate apăra împotriva valurilor de atacuri rusești și a loviturilor sistematice asupra infrastructurii naționale critice”, a afirmat acesta.

Potrivit prim-ministrului britanic, ajutorul militar oferit Kievului aduce beneficii și economiei britanice, prin crearea de locuri de muncă și noi oportunități.

„Acest sprijin nu înseamnă doar susținerea Ucrainei pe câmpul de luptă, ci generează, totodată, locuri de muncă și oportunități aici, acasă”, a transmis premierul într-o declarație trimisă prin e-mail.