Pe baza estimării medii de 225 Mhl, aceasta reprezintă o scădere de 7% față de media ultimilor cinci ani.

Anul 2024 a înregistrat cea mai mică producție înregistrată din 1961, de 225,8 Mhl. În Europa, Franța și Italia au suferit de secetă și valuri de căldură, producția scăzând cu 6% față de media pe cinci ani. Spania și Portugalia au înregistrat, de asemenea, scăderi, dar mai mici decât în ​​2025. Tendința descendentă a continuat și în Statele Unite, potrivit Le Figaro.

Emisfera sudică nu este cruțată, cu -3% pe cinci ani, cu „recolte mici” în Australia, Argentina, Chile, Noua Zeelandă, care nu au putut fi compensate de o performanță mai bună în Africa de Sud și chiar în Brazilia și Uruguay.

„Per total, producția mondială de vin reflectă presiunile climatice asupra randamentelor, agravate de o contracție pe termen lung a suprafețelor cultivate în mai multe țări producătoare importante”, precum Franța, explică organizația interguvernamentală creată acum 102 ani.

Această scădere este influențată și de alegerile unor viticultori într-un context de scădere a cererii, adaugă OIV. Aceste estimări se bazează pe date furnizate de 29 de țări care reprezintă 95% din producția mondială (și pentru restul de 5% prin extrapolare din rapoartele anterioare).