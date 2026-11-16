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Avertisment ONU: inteligența artificială este „o sabie cu două tăișuri” pe fondul schimbărilor climatice

Inteligența artificială trebuie să fie „parte a soluției” la schimbările climatice și nu o nouă sursă de emisii explozive de gaze cu efect de seră, susține directorul ONU pentru climă, Simon Stiell, la conferință anuală privind clima COP31 din Antalya.
Avertisment ONU: inteligența artificială este „o sabie cu două tăișuri” pe fondul schimbărilor climatice
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
16 nov. 2026, 10:42, Știri externe
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Inteligența artificială  poartă atât un „potențial imens” , cât și un „mare pericol ”, a declarat luni Simon Stiell, șeful ONU pentru climă, la importanta conferință anuală privind clima COP31 din Antalya, Turcia.

UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Executive Secretary Simon Stiell

„IA și alte tehnologii avansate sunt o sabie cu două tăișuri ”, a adăugat Simon Stiell la lansarea unei inițiative care solicită țărilor să se angajeze în mod voluntar să facă din inteligența artificială „parte a soluției” la provocările climatice și nu o nouă sursă de emisii explozive de gaze cu efect de seră.

Ce este Programul COP31

Programul COP31 reunește lideri globali, factori de decizie politică, oameni de știință, companii, societatea civilă și tineri pentru a accelera acțiunile climatice și a consolida cooperarea internațională.

Pe parcursul conferinței, o gamă largă de sesiuni, dialoguri și întâlniri la nivel înalt vor aborda cele mai presante provocări climatice, promovând în același timp soluții practice și parteneriate, se precizează pe pagina oficială a reuniunii. Programul este conceput pentru a sprijini dialogul constructiv, a promova consensul între națiuni și a transforma angajamentele în acțiuni concrete.

Domeniile tematice cheie includ tranziția către energie curată, protecția naturii și a biodiversității, sistemele alimentare durabile, orașele și infrastructura rezistente, finanțarea schimbărilor climatice și inovația tehnologică. Sesiunile speciale vor evidenția, de asemenea, rolul tineretului, educației și dezvoltării incluzive în construirea unui viitor durabil.

COP31 are loc în Antalya și va servi drept platformă globală unde ideile, politicile și tehnologiile converg pentru a promova obiectivele Acordului de la Paris și a accelera eforturile colective de limitare a încălzirii globale și de consolidare a rezistenței la schimbările climatice.

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