UE ar putea renunța la condiția energiei curate în negocierile de la COP31. Ce propune comisarul european pentru climă

Uniunea Europeană ar putea renunța la cerința ca energia folosită pentru electrificare să provină exclusiv din surse curate, în încercarea de a convinge cât mai multe țări să susțină inițiativa la conferința climatică COP31, potrivit POLITICO.

Comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, a sugerat că este nevoie de mai mult pragmatism pentru a ajunge la un acord.

Un acord global pentru accelerarea electrificării, adică folosirea energiei electrice într-o proporție mai mare în consumul de energie, este văzut ca o soluție pentru combaterea schimbărilor climatice și reducerea efectelor creșterii prețurilor la combustibili, provocată de războiul din Iran.

Țările participante la summitul climatic COP31, organizat la Antalya, discută acum dacă pot ajunge la un acord în această privință, care să fie inclus în decizia finală a conferinței.

Gazdele turce și australiene au cerut, de asemenea, statelor participante să semneze un angajament voluntar prin care să susțină electrificarea.

La începutul conferinței, UE a cerut ca orice acord să menționeze în mod clar energia „curată”, produsă din surse regenerabile sau nucleare. Poziția a fost inclusă în mandatul de negociere aprobat luna trecută de cele 27 de state membre.

Totuși, comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, care va conduce împreună negocierile UE începând de luni, a lăsat de înțeles că Uniunea ar putea renunța la această condiție.

„Lumea are nevoie de o electrificare mult mai radicală și mult mai rapidă. În mod ideal, aceasta ar trebui să provină, în marea majoritate, din surse solare, eoliene și nucleare”, a declarat Hoekstra vineri, într-un interviu acordat POLITICO și altor publicații.

Potrivit spuselor sale, este nevoie și de o abordare mai flexibilă, pentru ca un număr cât mai mare de țări să susțină inițiativa.

„Dar, în același timp, să recunoaștem că probabil este justificat și necesar un anumit grad de pragmatism, pentru a ne asigura că grupul de țări care aderă la această inițiativă este cât mai mare posibil”, a spus comisarul.

Acesta a mai precizat că și folosirea energiei electrice produse din surse poluante, cunoscută drept „energie electrică gri”, poate fi o variantă mai bună decât arderea combustibililor fosili.

„Desigur, avem nevoie de un procent ridicat de energie solară, eoliană și nucleară și, în același timp, dacă ne angajăm într-o electrificare mai extinsă și o parte din aceasta este «energie gri», este totuși mult mai bine ca cineva să-și încarce mașina cu energie gri decât să continue să conducă folosind combustibili fosili, nu-i așa?”, a declarat Hoekstra.

El a avertizat că ar fi o greșeală ca negocierile să urmărească doar soluții perfecte, fără să țină cont de posibilitatea unui acord mult mai complex, de fapt.

„Ar fi o greșeală tactică să căutăm soluții absolute în această privință”, a afirmat comisarul european.

Electrificarea, o posibilă cale de apropiere între state

Acesta speră ca electrificarea să devină un „factor de unificare” în negocieri, ajutând la aplicarea unui acord din trecut, mai controversat, privind renunțarea treptată la combustibilii fosili.

„Aspectul pozitiv al electrificării este că există un anumit grad de ambiguitate în jurul ei, ceea ce probabil va facilita unirea unui grup mai mare în spatele acestei cauze”, a spus Hoekstra.

Comisarul european a spus că are „așteptări reduse” de la summitul de la Antalya, din cauza situației geopolitice și a opoziției față de măsurile de combatere a schimbărilor climatice din mai multe regiuni ale lumii.

„Situația geopolitică actuală este extrem de dificilă. … În al doilea rând, întreaga rezistență față de măsurile de combatere a schimbărilor climatice din diverse colțuri ale lumii, faptul că americanii s-au retras complet din acest domeniu, dacă pui toate acestea laolaltă… această combinație ne determină așteptările”, a declarat el.

Cu toate acestea, acesta a spus că vede în continuare șanse ca negocierile să ducă la un rezultat pozitiv în privința electrificării.

„Cred totuși că avem șanse de succes în domeniul electrificării”, a concluzionat comisarul european.