Kaja Kallas vrea să reprezinte UE la negocierile de pace cu Rusia, dar admite că „rușii nu mă vor”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că și-a dorit să fie desemnată emisar special al Uniunii Europene pentru negocierile de pace legate de încetarea războiului din Ucraina, potrivit Euronews.

Aceasta a precizat că acest rol îi revine în mod firesc, având în vedere funcția pe care o ocupă, însă a adăugat că Rusia nu o dorește la masa negocierilor din cauza pozițiilor sale ferme.

„Rușii nu mă vor”, a spus Kaja Kallas vineri dimineață, înaintea summitului informal al liderilor UE de la Dublin, în Irlanda.

„Dar avem noi vreun cuvânt de spus în privința a cine reprezintă Rusia? Nu, nu avem. În realitate, trebuie să avem o echipă puternică”, a declarat aceasta.

Potrivit acesteia, liderii europeni au numit-o Înalt Reprezentant în iunie 2024, știind că, în timpul mandatului său de cinci ani, vor fi necesare negocieri în mod direct cu Moscova.

„În iunie 2024, liderii au luat o decizie cu privire la cine va reprezenta [UE] în chestiunile de securitate și politică externă. Și s-a discutat faptul că, în acești cinci ani, vor avea loc negocieri cu rușii”, a spus Kaja Kallas.

Ea a mai spus că liderii pot schimba această decizie, dacă își doresc acest lucru, dar discuțiile ar trebui să se concentreze în mod special pe problemele care sunt prioritar de rezolvat.

„Dacă liderii doresc să modifice acea înțelegere, o pot face, desigur, întrucât este decizia lor, dar cred că ar trebui să ne concentrăm energia, de fapt, pe fondul problemelor”, a afirmat șefa diplomației europene.

Ea a mai spus că UE nu ar trebui să urmeze modelul Statelor Unite, care au desemnat doi reprezentanți aleși personal, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru discuțiile de pace. Potrivit spuselor sale, Europa ar trebui să aleagă o persoană care are deja un rol instituțional.

Tratatul de la Lisabona îi încredințează Înaltului Reprezentant coordonarea și punerea în aplicare a politicii externe a UE. De asemenea, președintele Consiliului European, funcție ocupată în prezent de Antonio Costa, are un rol de reprezentare.

Comisia Europeană se ocupă, la rândul său, de domenii importante pentru negocieri, precum sancțiunile, finanțarea și procesul de aderare.

Antonio Costa a devenit destul de repede principalul favorit pentru funcția de emisar special, în timp ce Kaja Kallas este considerată la Bruxelles o figură controversată, care a fost tot mai mult lăsată în afara discuțiilor la nivel înalt.

Întrebată despre această situație, Kallas a spus că trebuie să respecte pozițiile statelor membre, în condițiile în care politica externă a UE se bazează pe principiul unanimității.

„Sunt ținută de ceea ce spun statele membre. Nu mă reprezint pe mine însămi. Reprezint 27 de state, așa cum o fac deja de doi ani”, a declarat ea.

Întrebată dacă opoziția Rusiei față de numirea sa are legătură și cu faptul că provine din Europa de Est, Kallas a spus că Moscova nu și-ar dori la negocieri nicio persoană care să aibă o poziție puternică.

„Vor să-și impună pretențiile maxime, așa cum au făcut întotdeauna”, a spus ea, respingând „amenințările și ultimatumurile”.

„Desigur, atunci când negociezi cu cineva, îți dorești ca cealaltă parte să fie cât mai slabă posibil, pentru a obține ceea ce vrei. Este foarte clar”, a continuat ea.

Totuși, șefa diplomației europene a mai adăugat că Moscova nu trebuie să aibă dreptul de a decide cine reprezintă Uniunea Europeană.

„Dar nu depinde de ei să decidă acest lucru. Altfel, dacă le oferim acest drept, le oferim, de fapt, un avantaj pe care nu ar trebui să-l aibă”, a adăugat Kallas.