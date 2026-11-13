Rusia pune condiții pentru participarea europenilor la negocierile de pace privind Ucraina. Ce cere Kremlinul

Kremlinul a declarat vineri că statele europene trebuie să demonstreze că sunt pregătite să contribuie la procesul de pace din Ucraina înainte de a se lua o decizie privind participarea lor la negocieri, potrivit Reuters.

Comentariul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, sugerează că Rusia nu s-a angajat încă să îi includă pe europeni în următoarea rundă de discuții, chiar dacă negociatorii americani au declarat, joi, că președintele Vladimir Putin a fost de acord cu participarea acestora.

Până acum, la negocieri au participat oficiali ruși, ucraineni și americani. Reprezentanții celor trei țări s-au întâlnit în această săptămână la Abu Dhabi, pentru prima dată în ultimele nouă luni.

Ulterior, doi emisari americani au mers la Moscova, unde s-au întâlnit cu Vladimir Putin, iar mai târziu au discutat, la Dublin, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Întrebat dacă discuțiile de pace vor fi reluate în curând și dacă europenii vor lua parte la acestea, Peskov a spus că Moscova va lua o decizie după ce va înțelege ce intenții au statele europene.

„Odată ce vom înțelege care este intenția lor reală și disponibilitatea de a contribui la procesul de pace, atunci va fi posibilă luarea unei decizii privind desfășurarea unui dialog pentru o soluționare a conflictului din Ucraina într-un format extins”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Participarea europenilor ar reprezenta o etapă nouă în eforturile de încheiere a războiului, care durează de aproape cinci ani, rezistând până în prezent încercărilor lui Donald Trump de a obține un acord de pace.

Relațiile dintre Rusia și marile puteri europene sunt extrem de complicate. Statele europene au furnizat arme Ucrainei, iar în mod repetat, acestea au impus sancțiuni Moscovei.

De altfel, Putin a declarat joi că Statele Unite trebuie să discute cu aliații europeni pentru a stabili dacă aceștia își doresc pacea sau războiul în Ucraina.

Peskov a mai spus că Moscova nu ar avea nimic împotriva unor contacte cu statele europene înainte de o eventuală participare a acestora la negocieri, dar a mai precizat că, până acum, nu au avut loc discuții în acest sens.

Întrebat cum ar privi Kremlinul o posibilă implicare a președintelui francez Emmanuel Macron în negocierile de pace, în calitate de interlocutor, Peskov a evitat să ofere un răspuns.

„În fiecare oră apar informații care vehiculează nume complet diferite. Așadar, deocamdată nu suntem în măsură să spunem nimic concret”, a afirmat reprezentantul Kremlinului.

Cine ar putea reprezenta Uniunea Europeană la negocieri

Dmitri Peskov a refuzat să comenteze și posibilitatea ca șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, să reprezinte blocul comunitar în negocierile de pace.

Aceasta a pus de foarte multe ori la îndoială buna-credința Rusiei în procesul de pace, având un rol important în adoptarea mai multor pachete de sancțiuni împotriva Moscovei.

Oficialul european a spus vineri că Rusia nu are dreptul să decidă cine ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană la negocieri. Potrivit acesteia, Moscova nu își dorește un interlocutor bun din partea europenilor, pentru a-și putea impune toate cererile sale.

„Nu vor pe cineva puternic de cealaltă parte, deoarece doresc să-și impună pretențiile maxime”, a declarat Kaja Kallas.