Amazon pregătește un proiect uriaș pentru a aduna informații despre produsele din întreaga lume. Google și agenții AI, printre rivalii vizați

Inițiativa poartă numele „World Product Graph” și urmărește construirea unei baze de date uriașe, care să includă caracteristicile produselor, diferențele dintre modele și legăturile dintre acestea, scrie Reuters. Scopul este ca utilizatorii să nu mai fie nevoiți să consulte site-urile producătorilor, forumurile sau platformele cu recenzii înainte de a cumpăra ceva.

Amazon vrea informații și despre produsele pe care nu le comercializează

Documentul consultat de Reuters arată că Amazon intenționează să colecteze informații atât direct de la producători, cât și de pe site-urile altor comercianți. Coca-Cola și Bayer figurează printre companiile care ar fi acceptat deja să furnizeze date, iar Amazon a discutat cu Procter & Gamble despre testarea sistemului.

Noua bază de date ar putea răspunde unor întrebări practice: care este cea mai recentă versiune a unui aspirator, ce diferențe există între două tablete sau ce produs se potrivește cel mai bine nevoilor unui cumpărător.

Un studiu Morgan Stanley din 2025 arată de ce Amazon încearcă să atragă utilizatorii încă din etapa documentării: 57% dintre cumpărătorii online încep căutările pe Google și doar 16% pe Amazon. Când știu deja exact ce produs vor, situația se inversează: 41% încep căutarea pe Amazon, față de 23% pe Google.

Inteligența artificială a Amazon oferă și răspunsuri greșite

Proiectul ar putea îmbunătăți și funcționarea Alexa for Shopping, asistentul pentru cumpărături rezultat din integrarea Rufus cu Alexa+. Documentul intern recunoaște că multe dintre răspunsurile acestuia sunt incorecte sau incomplete, iar utilizatorii nu au întotdeauna cunoștințele necesare pentru a observa erorile.

Asistentul procesa aproximativ 83 de milioane de căutări săptămânale, potrivit cifrelor din document. Funcționarea sa presupune însă costuri ridicate, pe care o bază de date mai bine organizată le-ar putea reduce. Amazon contestă actualitatea acestor informații și susține că Alexa for Shopping are o precizie de aproximativ 97% la nivel global.

Lupta cu agenții AI care pot cumpăra în locul oamenilor

O altă preocupare a Amazon este apariția agenților AI capabili să caute și să cumpere produse în numele utilizatorilor. Meta a lansat în septembrie agentul Muse, care a atras peste zece milioane de utilizatori în Statele Unite și Canada. Amazon i-a blocat accesul la platforma sa, iar compania se află deja într-un litigiu cu Perplexity privind accesul unui alt agent AI.

O bază de date atât de extinsă ar putea determina inclusiv agenții dezvoltați de rivali să folosească Amazon drept sursă principală pentru informații despre produse, protejând astfel și veniturile companiei din publicitate. Documentul menționează data de 1 octombrie 2027 ca posibil moment al lansării, dar Reuters nu a putut confirma că proiectul va fi implementat. Amazon afirmă că documentele preliminare nu reflectă neapărat planurile sale actuale și că inițiativa ar putea fi modificată sau abandonată.