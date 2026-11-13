Nouă morți, inclusiv un adolescent, în atacurile rusești asupra a patru regiuni din Ucraina

Patru persoane au fost ucise în atacurile rusești din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, dintre care trei în orașul Kramatorsk, a anunțat șeful administrației militare regionale, Vadim Filașkin. Alte șapte persoane au fost rănite în ultimele 24 de ore, potrivit Current Time, care a relatat vineri bilanțul victimelor din cele patru regiuni.

Un adolescent și patru adulți, uciși

Vineri dimineață, în regiunea Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, un adolescent de 17 ani a fost ucis într-un atac rusesc asupra unei zone rezidențiale din orașul Zaporojie. Alte patru persoane au fost rănite. Guvernatorul Ivan Fedorov a precizat că salvatorii au scos patru persoane de sub dărâmături, inclusiv un copil de 10 ani.

Tot vineri dimineață, două persoane au fost ucise într-un atac rusesc asupra orașului Odesa, din sudul Ucrainei. Alte cinci persoane au fost rănite, iar două dintre ele se aflau în stare gravă. Bilanțul a fost comunicat de guvernatorul regiunii, Oleh Kiper.

În regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, doi bărbați, în vârstă de 57 și 47 de ani, au fost uciși joi seara, într-un atac țintit cu dronă FPV, a informat guvernatorul Oleh Hrihorov.

Un spital din Kiev, lovit de drone

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Ucrainei, cu 117 drone, dintre care 63 cu propulsie reactivă. Acestea sunt echipate cu motoare cu reacție, care le permit să atingă viteze mai mari decât modelele obișnuite, cu elice. Apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat peste două treimi dintre acestea, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Dronele au lovit 24 de locații, iar resturile aparatelor doborâte au căzut în alte zece zone.

La Kiev, resturile unei drone au provocat un incendiu la un spital situat în centrul capitalei ucrainene, în apropierea Ambasadei României. Etajul al doilea al clădirii a fost parțial distrus, iar trei persoane au fost rănite. Personalul medical a evacuat 30 de persoane, în timp ce echipele de intervenție au salvat alte șapte persoane.

Răniți și distrugeri în alte regiuni

În orașul Rivne, din vestul Ucrainei, un bloc de locuințe a fost lovit de o dronă, rănind șase persoane, printre care doi copii. Serviciile de urgență au evacuat 42 de locatari.

În regiunea Vinița, din partea central-vestică a țării, două femei au fost rănite. Atacurile au provocat incendii în două locuri, avariind blocuri de locuințe și o grădiniță.

În regiunea Herson, din sudul Ucrainei, alte trei persoane au fost rănite în bombardamentele rusești.