Noi atacuri sângeroase în Yemen. Rebelii Houthi anunță 33 de morți și acuză Arabia Saudită

Gruparea susținută de Iran acuză Arabia Saudită că a efectuat bombardamentele, însă autoritățile de la Riad nu au oferit inițial un punct de vedere, relatează Deutsche Welle (DW), care citează informații transmise de agențiile internaționale de presă.

Atacurile ar fi vizat mai multe locuințe, într-un context de intensificare a confruntărilor militare din Yemen, după destrămarea armistițiului care a limitat timp de mai mulți ani luptele din această țară.

Bilanțul victimelor a crescut la 33 de morți

Ministerul Sănătății din administrația controlată de rebelii Houthi a anunțat duminică un bilanț de cel puțin 33 de persoane ucise în bombardamentele asupra localității al-Shariya.

Purtătorul de cuvânt al instituției, Anees Alasbahi, a precizat, într-o postare pe platforma X, că alte cel puțin 39 de persoane au fost rănite.

Anterior, oficialul declarase pentru agenția Associated Press că atacurile ar fi fost efectuate de Arabia Saudită.

Într-un alt mesaj publicat pe rețeaua socială, Alasbahi a afirmat că bombardamentele au lovit mai multe case din localitate.

Postul de televiziune Al-Masirah, afiliat rebelilor Houthi, a difuzat imagini prezentate drept înregistrări ale consecințelor atacurilor. Acestea arătau grămezi de moloz și persoane rănite aflate într-un spital.

Conflictul dintre rebelii Houthi și Arabia Saudită s-a intensificat

Bombardamentele au loc pe fondul unei noi escaladări a războiului din Yemen, țară afectată de confruntări armate de peste un deceniu.

Rebelii Houthi, susținuți de Iran, controlează capitala Sanaa și întinse regiuni din nordul și vestul Yemenului încă de la izbucnirea războiului civil, în 2014.

Arabia Saudită sprijină guvernul yemenit recunoscut internațional, care își desfășoară activitatea la Aden.

Armistițiul care a redus intensitatea luptelor timp de mai mulți ani s-a destrămat în cursul verii, iar confruntările au escaladat ulterior.

În septembrie, rebelii Houthi au lansat o ofensivă și au ocupat noi teritorii de-a lungul coastei Mării Roșii, inclusiv orașul-port Mokha și insule strategice din strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Această strâmtoare reprezintă o rută maritimă importantă, care leagă Marea Roșie de Golful Aden și de Oceanul Indian.

Atacuri asupra Arabiei Saudite și confruntări în provincia Taiz

În ultimele luni, rebelii Houthi au atacat și obiective de pe teritoriul Arabiei Saudite, inclusiv instalații petroliere și infrastructură militară.

Gruparea a vizat, de asemenea, nave saudite care tranzitau Marea Roșie, potrivit DW.

Sâmbătă, forțele coaliției conduse de Arabia Saudită au anunțat interceptarea unei rachete lansate de rebelii Houthi către provincia Riad.

Tot sâmbătă, presa apropiată guvernului yemenit a relatat că forțele guvernamentale au respins un atac al rebelilor pe frontul al-Aqroud, în provincia Taiz, situată în sud-vestul Yemenului.

Regiunea Taiz rămâne una dintre zonele disputate de părțile implicate în conflict.

Alte 30 de persoane, ucise într-un atac asupra unei piețe

Violențele din apropierea capitalei Sanaa au fost precedate de un alt atac soldat cu numeroase victime civile.

Vineri, cel puțin 30 de persoane au fost ucise în urma unui bombardament aerian asupra unei piețe din sudul Yemenului, potrivit unor oficiali Houthi.

Rebelii și forțele guvernamentale yemenite s-au acuzat reciproc de responsabilitatea pentru acest atac.

Succesiunea incidentelor evidențiază deteriorarea situației de securitate din Yemen, unde confruntările militare afectează tot mai mult zonele populate.

ONU: Peste 1.600 de morți și 300.000 de persoane strămutate

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, intensificarea recentă a luptelor din Yemen a provocat moartea a peste 1.600 de persoane și strămutarea a mai mult de 300.000 de locuitori.

Reluarea confruntărilor de amploare a agravat situația umanitară într-o țară deja afectată de ani de război și instabilitate.

Atacurile asupra localității al-Shariya și incidentele din provincia Taiz indică persistența violențelor atât în apropierea capitalei Sanaa, cât și în alte regiuni disputate.

În lipsa unui nou acord de încetare a ostilităților, populația civilă rămâne expusă bombardamentelor și deplasărilor forțate, în timp ce confruntările dintre rebelii Houthi, forțele guvernamentale și coaliția condusă de Arabia Saudită continuă.