Nicușor Dan, discuții cu prim-ministrul Arabiei Saudite: Protejarea rutelor comerciale reprezintă un interes comun

Nicușor Dan a discutat joi, telefonic, cu prim-ministrul Arabiei Saudite, despre traseele pe care se mai pot transporta mărfuri în siguranță, atât în contextul atacurilor din Marea Neagră, cât și după atacurile repetate ale grupării Houthi.

„Știm din experiența din Marea Neagră că amenințările la adresa libertății de navigație au consecințe la nivel global. Protejarea rutelor comerciale și a lanțurilor de aprovizionare reprezintă un interes comun”, a transmis Nicușor Dan, printr-o postare pe X.

Today I had a phone conversation with HRH Crown Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. I expressed Romania’s solidarity with Saudi Arabia and its people, and strongly condemned Houthi attacks on civilian infrastructure. We support the Kingdom’s efforts to de-escalate tensions. We know from the Black Sea that threats to freedom of navigation have global consequences. Protecting trade routes and supply chains is a shared interest. We also discussed deepening our political and economic ties. Saudi Arabia is one of Romania’s most important partners in the Gulf and there is much more we can do together. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 29, 2026

România, solidară cu Regatul Arabiei Saudite

Nicușor Dan a mai declarat că i-a transmis premierului arab solidaritatea României, în contextul atacurilor repetate ale rebelilor Houthi asupra infrastructurilor civile din regiune.

„Am exprimat solidaritatea României cu Arabia Saudită și cu poporul său și am condamnat cu fermitate atacurile grupării Houthi asupra infrastructurii civile. Susținem eforturile Regatului de a reduce tensiunile”, a mai scris președintele.

Intensificarea violențelor are loc pe fondul conflictului regional asociat războiului cu Iranul. Atacurile revendicate de Houthi asupra infrastructurii petroliere și aeroporturilor saudite, alături de loviturile raportate în Aden, indică o nouă escaladare a confruntărilor, însă amploarea pagubelor și bilanțul complet al victimelor nu au fost confirmate independent.

„Putem face mult mai multe împreună”

Nicușor Dan a mai discutat cu prințul moștenitor și despre interesele economice și politice comune. Șeful statului spune că relația dintre România și Arabia Saudită este importantă , iar interesele comune valorificate.

„De asemenea, am discutat despre aprofundarea relațiilor noastre politice și economice. Arabia Saudită este unul dintre cei mai importanți parteneri ai României din Golf și putem face mult mai multe împreună”, a mai precizat șeful statului.