Nicușor Dan, mesaj la Gala MEDIAFAX 35: Un adevărat reper pe piața media din România

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființarea MEDIAFAX, în care a evidențiat rolul agenției în dezvoltarea presei independente și contribuția sa la documentarea istoriei recente a țării. Mesajul șefului statului a fost transmis în cadrul galei aniversare prin intermediul Roxanei Butnaru, consilier de stat.

Nicușor Dan a vorbit despre importanța jurnalismului profesionist, despre nevoia de informații de calitate și despre responsabilitatea presei într-un context marcat de creșterea dezinformării în spațiul public.

Nicușor Dan: MEDIAFAX, un reper pe piața media din România

În mesajul transmis cu prilejul aniversării, președintele a descris cei 35 de ani de activitate ai agenției drept o confirmare a calității jurnalismului practicat de MEDIAFAX și a rolului acesteia în peisajul mediatic românesc.

„Aniversarea a trei decenii și jumătate de prezență în spațiul mediatic reprezintă cea mai bună certificare a calității jurnalismului, care a făcut din MEDIAFAX un adevărat reper pe piața media din România”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a amintit că înființarea agenției a coincis cu perioada complicată de după Revoluția din 1989, când România își reconstruia instituțiile și își consolida bazele democrației.

În acest context, MEDIAFAX, prima agenție de presă independentă din România, a avut o contribuție importantă la dezvoltarea unei piețe media orientate către informații de calitate și către respectul față de public.

MEDIAFAX și momentele care au definit România în ultimii 35 de ani

Președintele a evidențiat rolul agenției în documentarea transformărilor politice, economice și sociale prin care a trecut România după căderea regimului comunist.

„MEDIAFAX a documentat, de-a lungul timpului, toate momentele majore ale istoriei recente a României”, a subliniat Nicușor Dan.

De la tranziția către economia de piață până la aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană, ultimele trei decenii și jumătate au schimbat fundamental societatea românească. În tot acest timp, agenția a relatat evenimentele care au marcat parcursul țării și au alimentat dezbaterile publice.

Nicușor Dan a remarcat și activitatea jurnaliștilor profesioniști care au lucrat pentru MEDIAFAX, ale căror știri și relatări au fost citate și discutate în spațiul public ca surse credibile pentru înțelegerea evenimentelor din România și din lume.

Astfel, cei 35 de ani ai agenției se suprapun peste o perioadă esențială din istoria recentă a țării, în care accesul la informație, dezvoltarea presei independente și consolidarea instituțiilor democratice au avut un rol important.

Mesajul lui Nicușor Dan despre presă și dezinformare

Președintele a legat aniversarea MEDIAFAX de provocările actuale ale jurnalismului, atrăgând atenția asupra creșterii dezinformării și asupra nevoii de informații corecte.

„Societatea românească are nevoie de presă liberă și jurnaliști care să contribuie la transmiterea informațiilor adevărate”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat importanța vocilor echilibrate din mass-media, care să încurajeze dialogul și dezbaterile între perspective diferite, bazate pe argumente, nu pe agresivitate.

Într-un spațiu public în care informațiile circulă rapid, iar dezinformarea reprezintă o provocare tot mai mare, jurnalismul profesionist rămâne esențial pentru informarea cetățenilor și pentru funcționarea unei societăți democratice.

„Libertatea de exprimare este unul dintre cele mai importante drepturi de care ne putem bucura într-o democrație”, a transmis președintele, îndemnând jurnaliștii să protejeze această libertate și să acționeze cu responsabilitate față de public.

MEDIAFAX, 35 de ani în mijlocul evenimentelor

În 35 de ani, România s-a schimbat, iar odată cu ea s-au transformat presa, mijloacele de comunicare și felul în care publicul consumă informația. MEDIAFAX a traversat aceste schimbări relatând evenimentele care au marcat viața politică, economică și socială a țării.

Aniversarea agenției înseamnă și o retrospectivă a momentelor consemnate de-a lungul timpului: știri care au informat publicul, relatări care au alimentat dezbaterile naționale și evenimente care au rămas în memoria colectivă.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă a României. A documentat-o, zi de zi, prin știrile despre evenimentele care au schimbat țara și au ajuns în centrul atenției publice.

35 de ani înseamnă mii de zile de știri, momente de breaking news și o arhivă care surprinde, prin informațiile consemnate, transformările societății românești.

Înseamnă trei decenii și jumătate de jurnalism într-o țară aflată în continuă schimbare și responsabilitatea de a oferi publicului informații relevante, verificate și credibile.

De 35 de ani, MEDIAFAX este acolo unde se întâmplă lucrurile importante. În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.