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Regele Charles al III-lea a dansat pe străzile din Bahamas, alături de localnici. Moment inedit în timpul vizitei regale

Regele Charles al III-lea a oferit un moment neobișnuit în timpul vizitei sale în Bahamas, alăturându-se dansatorilor la o paradă tradițională organizată pe străzile capitalei Nassau.
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Victor Dan Stephanovici
29 oct. 2026, 11:11, Știri externe
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Momentul a avut loc miercuri, 28 octombrie, în Parliament Square, scrie Euronews. Monarhul a participat la o demonstrație a festivalului Junkanoo, una dintre cele mai cunoscute tradiții culturale din Bahamas. Îmbrăcat într-un costum și purtând ochelari de soare, Charles al III-lea a urmărit inițial parada, înainte de a accepta invitația dansatorilor de a li se alătura.

Regele Charles a intrat în mijlocul dansatorilor

Participanții la paradă au defilat în costume viu colorate, decorate cu pene și ornamente spectaculoase, acompaniați de muzicieni și instrumente de percuție. La un moment dat, regele a primit o pereche de maracas în culorile naționale ale Bahamasului și a început să danseze alături de artiști.

Imaginile surprinse în timpul evenimentului îl arată pe suveran mișcându-se în ritmul muzicii, înconjurat de dansatori și de localnicii veniți să urmărească parada. Ulterior, Charles al III-lea a vizitat zona Parliament Square, unde a discutat cu comercianți locali și a examinat produse artizanale, inclusiv coșuri împletite din fibre vegetale.

Regele Charles dansează pe stradă în Bahamas alături de localnici. Sursa foto: captură video X

Monarhul i-a salutat și pe oamenii adunați pentru a-l întâmpina. Festivalul Junkanoo este o tradiție importantă în Bahamas, celebrată în mod obișnuit pe 26 decembrie și 1 ianuarie. Evenimentul combină dansul, muzica și paradele cu costume elaborate.

Vizita are loc pe fondul solicitărilor privind despăgubirile pentru sclavie

Dincolo de atmosfera festivă, turneul regelui în Caraibe are loc într-un moment politic sensibil. Mai multe state din regiune solicită Marii Britanii să își asume responsabilitatea pentru rolul istoric în comerțul transatlantic cu sclavi și să discute acordarea unor despăgubiri.

În timpul vizitei la Nassau, un grup restrâns de manifestanți a afișat pancarte prin care cerea reparații financiare. Charles al III-lea a recunoscut anterior suferințele provocate de trecutul colonial și a confirmat că moștenirea sclaviei va fi discutată la reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth, organizată în Antigua și Barbuda.

Bahamas a devenit independent de Regatul Unit în 1973, dar îl păstrează pe monarhul britanic drept șef al statului. Turneul regal, programat între 27 octombrie și 4 noiembrie, include vizite în Bahamas, Guyana și Antigua și Barbuda, unde regele va participa la reuniunea Commonwealth.

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