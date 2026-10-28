Două trenuri s-au ciocnit în Spania. Cel puțin 68 de persoane au murit | Salvatorii folosesc macarale pentru a ridica vagoanele | Regele Charles al III-lea transmite condoleanțe

UPDATE Regele Charles al III-lea transmite condoleanțe Spaniei după accidentul feroviar. Sportivii spanioli își exprimă solidaritatea cu victimele

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii i-a transmis un mesaj privat de condoleanțe regelui Felipe al VI-lea al Spaniei, în urma accidentului feroviar produs miercuri.

Regele Charles al III-lea a luat legătura cu omologul său spaniol după accidentul feroviar, potrivit unui purtător de cuvânt al Palatului Buckingham. Monarhul britanic, aflat în prezent într-o vizită oficială în Bahamas, i-a transmis lui Felipe al VI-lea un „mesaj privat de condoleanțe”.

Cei doi suverani s-au întâlnit în mai multe rânduri. Regele Felipe al VI-lea a participat, în 2023, la ceremonia de încoronare a lui Charles al III-lea.

La rândul său, monarhul spaniol și-a întrerupt mai devreme unul dintre angajamentele oficiale pentru a putea primi informații actualizate despre accident și despre evoluția operațiunilor de salvare.

Carlos Alcaraz, mesaj de susținere pentru victime

Mai multe dintre cele mai cunoscute personalități sportive ale Spaniei au transmis mesaje de solidaritate cu persoanele afectate de tragedie.

Tenismenul Carlos Alcaraz a declarat, într-o postare pe rețelele de socializare, că vestea accidentului l-a șocat și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate, precum și sprijin celor afectați.

„Cele mai profunde condoleanțe și tot sprijinul meu pentru toți cei afectați”, a transmis sportivul, care a adăugat: „Mă gândesc la voi toți”.

Mesajele personalităților publice se alătură numeroaselor manifestări de solidaritate venite din partea societății spaniole, în timp ce autoritățile continuă intervenția la locul accidentului.

Salvatorii folosesc macarale pentru a ridica vagoanele și a căuta supraviețuitori

Operațiunile de salvare continuă printre resturile trenurilor implicate în accident. Echipele de intervenție folosesc macarale pentru a deplasa vagoanele avariate și pentru a crea noi puncte de acces către persoanele care ar putea fi încă blocate în interior.

Monica Fortea, specialistă în operațiuni de evacuare, a explicat pentru RTVE Noticias că salvatorii încearcă să ridice unul dintre vagoane pentru a putea ajunge la eventualii supraviețuitori aflați dedesubt.

Potrivit acesteia, rapiditatea intervenției este esențială, pentru că există încă posibilitatea ca persoane să fie încă în viață sub resturile metalice.

Specialista a precizat că astfel de operațiuni ar fi putut fi amânate până a doua zi dacă echipele nu ar fi considerat că mai există șanse de a găsi supraviețuitori.

Intervenția rămâne contracronometru, iar salvatorii încearcă să ajungă la toate persoanele care ar putea fi prinse în vagoanele distruse.

UPDATE Autoritățile spaniole folosesc teste ADN pentru identificarea victimelor

Garda Civilă din Spania a anunțat că identificarea victimelor accidentului feroviar reprezintă o prioritate și a cerut familiilor persoanelor dispărute să ofere probe ADN pentru a ajuta la identificarea acestora.

Autoritățile au deschis patru centre speciale în Madrid, Sevilla, Córdoba și Toledo, unde rudele apropiate pot anunța dispariția persoanelor care se aflau în trenuri și pot furniza probe ADN.

Probele vor fi comparate cu cele prelevate de la victimele accidentului, pentru a facilita identificarea persoanelor decedate.

Potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autorități, cel puțin 68 de persoane au murit în accident, iar zeci de răniți sunt în continuare internați în spitale.

UPDATE Spania declară trei zile de doliu național după accidentul feroviar

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat trei zile de doliu național, în urma accidentului feroviar soldat cu cel puțin 68 de morți.

Sánchez, care a vizitat locul tragediei, a declarat că autoritățile vor investiga cauzele accidentului și vor lua măsuri.

Potrivit serviciilor de urgență, 77 de persoane sunt internate în spital, dintre care 15 în stare gravă.

UPDATE Bilanțul accidentului feroviar din Spania a crescut la 68 de morți

Bilanțul accidentului feroviar produs miercuri în Spania a crescut la 68 de morți, a anunțat președintele regiunii Castilla-La Mancha, potrivit BBC.

Zeci de persoane sunt în continuare internate în stare gravă.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a vizitat centrul de intervenție amenajat în apropierea locului accidentului, unde a discutat cu echipele de salvare.

„Astăzi, întreaga Spanie este în doliu. Vieți au fost distruse, familii au fost destrămate, durerea este imensă”, a declarat premierul spaniol.

UPDATE Premierul Spaniei se deplasează la locul accidentului feroviar

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, se deplasează în zona localității Urda, unde s-a produs accidentul feroviar soldat cu cel puțin 64 de morți, a anunțat miercuri Guvernul spaniol.

Potrivit unui mesaj publicat pe X, Sánchez se va deplasa la locul tragediei pentru a sprijini activitatea echipelor de intervenție și pentru a-și exprima solidaritatea cu victimele și familiile acestora.

„Prioritatea este acordarea de asistență victimelor și asigurarea unei coordonări cât mai bune între autorități”, a transmis Guvernul spaniol.

UPDATE Bilanțul accidentului feroviar din Spania a crescut la 64 de morți

Bilanțul accidentului feroviar produs miercuri în apropierea localității Urda, din provincia spaniolă Toledo, a crescut la 64 de morți, potrivit autorităților regionale din Castilla-La Mancha, citate de BBC.

Aproximativ 80 de persoane au fost rănite, iar operațiunile de intervenție continuă.

Este este cel mai grav accident feroviar din Spania din iulie 2013, când 80 de persoane au murit după deraierea unui tren în apropiere de Santiago de Compostela.

Tragedia are loc la nouă luni după accidentul feroviar de la Adamuz, în provincia Córdoba, soldat cu 46 de morți. Ambele accidente din 2026 s-au produs pe linia feroviară de mare viteză care leagă Madridul de Andaluzia.

UPDATE Unități mobile de terapie intensivă și echipaje de sprijin, trimise la locul accidentului feroviar

Autoritățile spaniole au mobilizat unități mobile de terapie intensivă și un vehicul de sprijin logistic pentru intervenția la locul accidentului feroviar produs miercuri în provincia Toledo.

„Am trimis unități mobile de terapie intensivă și un vehicul de sprijin logistic din cadrul Serviciului Andaluz de Sănătate, pentru a susține acordarea îngrijirilor medicale persoanelor afectate”, a declarat politicianul spaniol Antonio Sanz Cabello.

Echipele de intervenție continuă operațiunile de asistență pentru victimele accidentului.

UPDATE ora 11:37 Cel puțin 39 de morți în accidentul feroviar din Spania. Premierul Pedro Sánchez, „șocat” de tragedie

Cel puțin 39 de persoane au murit în urma coliziunii dintre două trenuri produse miercuri dimineață în provincia Toledo, potrivit autorităților locale, citate de Sky News. Accidentul a avut loc la scurt timp după ora 09:00, ora locală, între localitățile Los Yébenes și Urda.

🆘️PRIMERAS IMAGENES DEL FATAL ACCIDENTE FERROVIARIO ENTRE DOS TRENES AVE, UN IRYO Y RENFE EN YEBENES. Fue una colision entre ambos, Hay muchos muertos y las primeras imágenes no auguran nada bueno. https://t.co/sh4v9FLSNk — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) October 28, 2026

Premierul spaniol Pedro Sánchez s-a declarat „șocat de gravul accident feroviar din Toledo” și a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, „afecțiunea, solidaritatea și sprijinul” său pentru toate victimele. „Sunt în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha”, a precizat șeful Guvernului de la Madrid. Acesta a adăugat că echipele de intervenție acționează la locul accidentului pentru a acorda asistență persoanelor afectate și pentru a le asigura siguranța, în coordonare cu toate autoritățile implicate.

Al doilea incident mortal din acest an în Spania pe calea ferată

Accidentul feroviar produs miercuri în provincia Toledo este al doilea incident mortal care implică trenuri de mare viteză în Spania de la începutul anului 2026. La 18 ianuarie, cel puțin 45 de persoane au murit și alte 170 au fost rănite după deraierea a două trenuri în apropierea localității Adamuz, din sudul țării.

Primul tren, operat de compania Iryo, circula pe ruta Málaga – Madrid și transporta aproximativ 300 de pasageri. După deraiere, acesta a pătruns pe linia de sens opus, unde a lovit un tren care circula de la Madrid spre Huelva, având la bord aproximativ 200 de persoane. Potrivit informațiilor rezultate din anchetă, o fisură a șinei ar fi apărut înainte de producerea coliziunii, însă această constatare nu stabilește, de una singură, cauza definitivă a tragediei.

Știrea inițială:

Administratorul infrastructurii feroviare din Spania, Adif, a anunțat oprirea circulației pe linia de mare viteză care leagă capitala Madrid de regiunea Andaluzia, din sudul țării.

Potrivit publicației spaniole Demócrata, care citează informații transmise de El País, măsura a fost luată în urma unei „coliziuni între două trenuri”, incident semnalat de Adif prin intermediul rețelelor sociale.

Circulația trenurilor de mare viteză, întreruptă pe ruta Madrid – Andaluzia

Incidentul afectează una dintre legăturile feroviare importante dintre capitala Spaniei și sudul țării, utilizată de trenurile de mare viteză.

Deocamdată, nu este clar câte curse au fost anulate, întârziate sau oprite în stații ca urmare a suspendării circulației.

Administratorul infrastructurii nu a anunțat nici un termen estimativ pentru reluarea traficului.

Totodată, primele informații nu precizează dacă operatorii feroviari au pus la dispoziția pasagerilor mijloace alternative de transport.

Recomandări pentru pasagerii care călătoresc miercuri

Călătorii care au bilete pentru trenurile de mare viteză pe ruta Madrid- Andaluzia sunt sfătuiți să verifice situația curselor înainte de a se deplasa la gară.

Informațiile referitoare la întârzieri, anulări sau eventuale modificări ale călătoriei trebuie confirmate direct cu operatorul feroviar care a emis biletul.

Pentru actualizări privind starea infrastructurii și reluarea circulației, pasagerii pot consulta comunicările oficiale ale Adif, precum și anunțurile din stațiile feroviare.