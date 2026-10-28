Ce se știe despre accidentul feroviar din Spania: bilanțul victimelor, mărturiile supraviețuitorilor și primele ipoteze

Circulația feroviară între Madrid și Andaluzia a fost suspendată, în timp ce sute de salvatori intervin la locul tragediei.

Bilanțul de cel puțin 39 de morți a fost comunicat de autorități locale spaniole, potrivit Sky News. Alte publicații internaționale, între care Reuters, BBC și CNN, au relatat inițial despre cel puțin 30 de decese confirmate. Surse din presa spaniolă spun că numărul deceselor ar putea fi chiar mai mare, de până la 50 de persoane.

Cum s-a produs accidentul. Un tren ar fi lovit o garnitură oprită pe șine

Coliziunea s-a produs miercuri dimineață, în jurul orei 09:00, în apropierea localității Urda, între Urda și Los Yébenes, în provincia Toledo, pe linia feroviară de mare viteză care leagă Madridul de sudul Spaniei.

În accident au fost implicate un tren AVE, operat de compania feroviară de stat Renfe, și o garnitură a operatorului privat Iryo.

Potrivit informațiilor transmise de serviciile de urgență și citate de CNN, trenul Iryo era oprit sau se deplasa cu viteză redusă în momentul în care a fost lovit de garnitura Renfe.

În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat. Două vagoane ale trenului Iryo și unul al garniturii AVE au căzut pe un terasament, potrivit informațiilor publicate de El País.

Operatorul Iryo a confirmat că trenul său cu numărul 6076, care circula pe ruta Madrid–Sevilla, a fost implicat în accident în apropiere de Urda, la kilometrul feroviar 118.

Potrivit autorităților regionale, la bordul trenului Iryo se aflau 147 de persoane, iar în trenul Renfe călătoreau 397 de pasageri. În total, cele două garnituri transportau aproximativ 544 de persoane.

Cel puțin 39 de morți și zeci de răniți. Autoritățile se tem că bilanțul va crește

Președintele regiunii Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a confirmat inițial cel puțin 30 de decese și a avertizat că numărul victimelor ar putea crește.

Ulterior, Sky News a relatat, citând autorități locale, că bilanțul a ajuns la cel puțin 39 de persoane decedate.

García-Page a anunțat, potrivit El País, că 80 de persoane au fost rănite, dintre care 50 grav. CNN a relatat, pe baza informațiilor obținute de la autoritățile locale și serviciile de urgență, despre aproximativ 100 de răniți.

Potrivit autorităților regionale citate de El País, cel puțin 33 de răniți fuseseră internați în spitale din Castilla-La Mancha: 21 la Toledo, opt la Alcázar de San Juan, trei la Ciudad Real și unul la Albacete.

Mai multe unități medicale au suspendat intervențiile chirurgicale programate pentru a putea trata persoanele aduse de la locul accidentului.

Autoritățile sanitare au lansat și apeluri pentru donarea de sânge, în condițiile în care spitalele se pregătesc să primească noi răniți.

Mărturiile supraviețuitorilor: „Oamenii au fost aruncați în aer”

Pasagerii care au supraviețuit accidentului au descris scene de panică și distrugeri majore în interiorul vagoanelor.

Miguel, un călător aflat în partea din spate a unuia dintre trenuri, a povestit pentru postul de radio COPE că a auzit un zgomot puternic, urmat de un impact care a durat aproximativ zece secunde.

„Am auzit un vuiet uriaș, o lovitură extrem de puternică, ce a durat zece secunde, ca și cum trenul ar fi fost pe punctul să deraieze”, a relatat acesta, potrivit Reuters.

O altă supraviețuitoare, Patricia Álvarez, a declarat pentru CNN că trenul în care se afla fusese oprit aproximativ 20 de minute înainte de accident. După reluarea deplasării, impactul s-ar fi produs în mai puțin de trei minute.

„Unii oameni au fost aruncați în aer”, a povestit femeia, descriind forța coliziunii.

Eduarda, o adolescentă de 17 ani aflată într-unul dintre trenuri, a declarat pentru postul Cadena SER că mulți pasageri nu au reușit să iasă imediat din vagoane.

„A fost o catastrofă. Auzeam oameni țipând de panică”, a spus aceasta, potrivit BBC.

Imaginile de la locul accidentului arată vagoane răsturnate, bucăți de metal împrăștiate de-a lungul căii ferate și echipe de intervenție care caută victime printre resturi.

Operațiune de salvare de amploare. Aproape 100 de militari mobilizați

La locul tragediei au fost trimise numeroase ambulanțe, echipaje de pompieri, polițiști, membri ai Gărzii Civile și elicoptere de intervenție.

Potrivit Sky News, aproape 100 de membri ai Unității Militare pentru Situații de Urgență din Spania au fost mobilizați pentru a sprijini căutarea și salvarea victimelor.

Militarii au pus la dispoziție echipe canine, echipamente pentru descarcerare și personal specializat în asistență medicală și psihologică.

Autoritățile au amenajat un punct de comandă în apropierea locului accidentului, iar în localitatea Urda a fost deschis un spațiu pentru primirea și asistarea supraviețuitorilor.

Crucea Roșie participă la acordarea ajutorului, inclusiv prin distribuirea de alimente și materiale de primă necesitate.

De asemenea, Antonio Sanz Cabello a anunțat trimiterea unor unități mobile de terapie intensivă și a unui vehicul de sprijin logistic din cadrul Serviciului Andaluz de Sănătate.

În stația Atocha din Madrid și în alte gări au fost amenajate puncte de asistență pentru familiile persoanelor aflate în trenurile implicate.

Primele ipoteze privind cauza accidentului. O posibilă eroare de semnalizare

Cauza exactă a coliziunii nu a fost stabilită oficial. O persoană informată despre circumstanțele accidentului a declarat pentru Reuters că trenul Iryo s-ar fi oprit în apropiere de Toledo din cauza unei defecțiuni de semnalizare, la indicația administratorului infrastructurii feroviare, Adif. Ulterior, garnitura Renfe ar fi lovit trenul staționat.

El País a relatat, citând surse guvernamentale, că anchetatorii iau în calcul o posibilă eroare umană la centrul de control feroviar din Atocha.

Circulația trenurilor între Madrid și Andaluzia, suspendată

Administratorul infrastructurii feroviare Adif a suspendat circulația pe legătura de mare viteză dintre Madrid și Andaluzia.

Companiile Renfe și Iryo și-au activat protocoalele de urgență și de asistență pentru victime.

Accidentul a afectat călătorii din mai multe gări importante, inclusiv Madrid-Atocha și Sevilla-Santa Justa, unde pasagerii așteptau informații despre anularea sau reprogramarea curselor.

Compania aeriană Iberia a anunțat plafonarea tarifelor pentru anumite zboruri cu plecare sau destinație în Andaluzia, până la 8 noiembrie, pentru a facilita transportul călătorilor afectați.

Pedro Sánchez, „șocat” de tragedie. Reacții din partea Familiei Regale

Premierul spaniol Pedro Sánchez a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele și familiile acestora.

„Sunt șocat de gravul accident feroviar din Toledo. Transmit afecțiunea, solidaritatea și sprijinul meu tuturor victimelor și familiilor lor”, a scris șeful Guvernului pe platforma X.

Sánchez a precizat că se află în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha, în timp ce serviciile de urgență continuă intervenția.

Familia Regală a Spaniei s-a declarat profund afectată de tragedie și a transmis condoleanțe rudelor persoanelor decedate.

Guvernul și principalele formațiuni politice și-au suspendat o parte dintre activitățile publice programate miercuri.

Mesaje de solidaritate au venit și din partea unor cluburi importante de fotbal, între care Real Madrid, FC Barcelona și Atlético Madrid.

MAE verifică dacă sunt români printre victime

Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că, prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a solicitat autorităților spaniole informații oficiale privind cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite.

Potrivit MAE, operațiunile de salvare și acordare a primului ajutor sunt încă în desfășurare.

„Până la acest moment, Consulatul României de la Ciudad Real nu a primit solicitări de asistență consulară”, a transmis instituția.

Ministerul a precizat că reprezentanțele diplomatice și consulare române din Spania rămân în contact cu autoritățile locale și sunt pregătite să acorde sprijin, dacă va fi necesar.

Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe pe platforma X.

„Sunt profund întristat de tragica ciocnire a trenurilor din provincia Toledo, Spania. Sincere condoleanțe familiilor victimelor și urări de însănătoșire grabnică celor răniți. România este solidară cu Spania”, a scris oficialul.

Acesta a subliniat că misiunile diplomatice și consulare române sunt în contact strâns cu autoritățile spaniole și pregătite să ofere asistență.

O nouă tragedie feroviară, la nouă luni după accidentul de la Adamuz

Coliziunea din provincia Toledo are loc la aproximativ nouă luni după un alt accident feroviar grav produs în Spania.

La 18 ianuarie 2026, două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în apropiere de Adamuz, în provincia Córdoba, după ce o garnitură a deraiat și a pătruns pe linia pe care circula un tren din sens opus.

Potrivit bilanțului citat de Reuters și BBC, 46 de persoane au murit în acel accident.

La câteva zile după tragedia de la Adamuz, un tren de navetiști a deraiat în apropiere de Barcelona, provocând moartea mecanicului și rănirea mai multor pasageri.

Astfel, accidentul de miercuri din Toledo este al treilea accident feroviar grav soldat cu victime din Spania în 2026 și al doilea accident mortal între trenuri de mare viteză pe legătura Madri – Andaluzia.

Seria incidentelor a readus în atenție dezbaterea privind siguranța infrastructurii feroviare spaniole.

Potrivit unei analize Reuters, Spania deține una dintre cele mai extinse rețele de trenuri de mare viteză din Europa, însă o parte relativ redusă a investițiilor realizate în perioada 2018 – 2022 a fost destinată întreținerii, modernizării și reînnoirii infrastructurii existente.