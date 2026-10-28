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Zelenski îi apără pe liderii Finlandei și Norvegiei în urma discuțiilor cu Putin: „Totul este complet transparent”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a apărat pe liderii Finlandei și Norvegiei pentru decizia de a lua legătura cu liderul rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor de a ajunge la un acord de pace.
Zelenski îi apără pe liderii Finlandei și Norvegiei în urma discuțiilor cu Putin: „Totul este complet transparent”
Iulian Moşneagu
28 oct. 2026, 15:30, Știri externe
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Într-o convorbire telefonică de 90 de minute, desfășurată marți, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, i-au cerut lui Putin să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, relatează Politico.

Unii lideri europeni au considerat însă că discuția a fost o greșeală și i-au criticat pe Stubb și Støre pentru că ar fi subminat unitatea Europei în relația cu președintele Rusiei.

Vorbind marți cu jurnaliștii, Zelenski i-a lăudat pe cei doi lideri nordici pentru sprijinul acordat Ucrainei și a declarat că are o părere „pozitivă” despre aceștia.

„Avem într-adevăr relații foarte bune cu aceste țări. Ne ajută cu adevărat”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a afirmat că Putin a ieșit din izolarea diplomatică anul trecut, când președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu el în Alaska.

„După întâlnirea din Alaska, și europenii au avut contacte cu Rusia. Doar că nu au făcut acest lucru la fel de deschis precum liderii Norvegiei și Finlandei”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, toată lumea știe că au existat contacte „la nivelul consilierilor pentru securitate națională și între serviciile de informații”, precum și discuții despre care publicul a aflat abia după încheierea lor.

„În acest caz, însă, totul este complet transparent: discuții în prealabil, o informare completă și obiective clare. Finlanda și Norvegia arată că vor să deschidă un nou canal de comunicare, astfel încât Europa să poată primi informații nu doar prin intermediul Statelor Unite, iar Rusia să poată auzi anumite lucruri direct”, a adăugat Zelenski.

Discuțiile cu Putin provoacă divergențe între liderii europeni

Marți, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, s-a declarat „foarte sceptică” în privința convorbirii telefonice comune a liderilor Finlandei și Norvegiei cu Putin.

La rândul său, premierul Suediei, Ulf Kristersson, a afirmat că pacea trebuie obținută prin „forță”, nu printr-o politică de „conciliere” față de Rusia.

Guvernul italian a fost nemulțumit de convorbirea dintre Stubb, Støre și Putin. Potrivit unor oficiali de la Roma, inițiativa a scos în evidență incapacitatea Europei de a ajunge la un acord privind persoanele care ar trebui să o reprezinte la negocierile de pace.

Un oficial al guvernului italian a avertizat că inițiativele separate ale statelor și schimbarea constantă a formatelor diplomatice riscă să reducă și mai mult influența Europei.

Europa „nu poate continua să acționeze la întâmplare, în formate care se schimbă de la o săptămână la alta”, a declarat oficialul.

Roma solicită desemnarea urgentă a unor reprezentanți care să aibă un mandat european comun pentru apărarea intereselor și securității continentului.

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