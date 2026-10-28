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Președintele Israelului le cere partidelor să evite organizarea unor noi alegeri, după un scrutin fără majoritate clară

Președintele Israelului, Isaac Herzog, le-a cerut miercuri partidelor politice să facă tot posibilul pentru a evita organizarea unor noi alegeri, după ce rezultatele parțiale ale scrutinului de marți au arătat că niciuna dintre tabere nu a obținut majoritatea necesară pentru formarea unui guvern.
Președintele Israelului le cere partidelor să evite organizarea unor noi alegeri, după un scrutin fără majoritate clară
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
28 oct. 2026, 16:06, Știri externe
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„Trebuie să facem tot ce putem, mai ales după ziua de ieri, pentru a evita un nou scrutin. Prin urmare, mă aștept ca toți cei care vor veni aici să vină cu o atitudine deschisă”, a declarat Isaac Herzog, potrivit The Times of Israel.

Herzog a precizat că se așteaptă să primească rezultatele oficiale ale alegerilor săptămâna viitoare, din partea judecătorului Curții Supreme Noam Sohlberg. Ulterior, va începe consultările cu fiecare formațiune parlamentară din Knesset pentru formarea unui nou guvern.

Președintele a salutat și prezența deosebit de ridicată la vot, pe care a descris-o drept „un motiv de mândrie pentru societatea israeliană”, afirmând că aceasta demonstrează cât de puternică este „dorința de democrație” a israelienilor.

Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Electorală Centrală, după numărarea a peste 85% din voturi, blocul condus de premierul Benjamin Netanyahu ar obține 53 de mandate, în timp ce blocul condus de Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar, ar avea 48 de mandate.

Partidele arabe au obținut împreună 19 mandate, un rezultat istoric.

Parlamentul israelian are 120 de locuri, iar pentru formarea unei majorități sunt necesare cel puțin 61 de mandate. În acest moment, niciuna dintre cele două tabere nu dispune de suficiente mandate.

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