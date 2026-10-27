Alegeri parlamentare astăzi în Israel. Benjamin Netanyahu își joacă viitorul politic

Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului, cu peste 19 ani petrecuți la conducerea guvernului, încearcă să obțină un nou mandat. Războaiele din Gaza și Iran, tensiunile politice interne și deteriorarea relațiilor Israelului cu o parte a comunității internaționale i-au scăzut însă popularitatea.

Potrivit Reuters, sondajele indică o competiție strânsă între partidul Likud, condus de Netanyahu, și aliații săi de dreapta, pe de o parte, și un bloc de opoziție format din patru partide, pe de altă parte. Principala figură a opoziției este Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene, care conduce partidul de centru Yashar, ce încearcă să atragă alegătorii nemulțumiți de guvernarea Netanyahu.

Niciuna dintre cele două tabere nu are asigurată majoritatea necesară pentru formarea viitorului guvern.

Netanyahu mizează pe sprijinul lui Donald Trump

În campania sa electorală, Netanyahu a pus accentul pe modul în care a condus Israelul în timpul conflictelor militare și pe relația sa cu președintele american Donald Trump, care și-a exprimat sprijinul pentru premierul israelian.

Recent, Netanyahu a declarat că Donald Trump este pregătit să acționeze pentru eliminarea definitivă a amenințării iraniene, dar numai dacă premierul israelian rămâne la putere.

„Președintele Trump spune că va face acest lucru și că îl va face numai dacă îl facem împreună, noi doi. De aceea vă cer să îl ascultați, să cântăriți cuvintele lui și să votați pentru mine”, le-a transmis Netanyahu alegătorilor israelieni.

Gadi Eisenkot l-a acuzat pe Netanyahu că își bazează campania pe răspândirea fricii, minciuni și amenințări. Fostul șef al armatei israeliene s-a declarat convins că Trump va colabora cu orice lider ales de cetățenii Israelului.

Un sondaj realizat pentru postul israelian Channel 12, ale cărui rezultate au fost prezentate de The Times of Israel pe 19 octombrie, arată că sprijinul acordat de Trump lui Netanyahu îi determină pe 17% dintre respondenți să fie mai puțin dispuși să îl voteze pe premierul israelian.

Pentru a forma un nou guvern, Netanyahu ar putea avea din nou nevoie de sprijinul liderilor de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich, doi aliați controversați, sancționați de unele state occidentale pentru presupusa incitare la violență împotriva palestinienilor.

Alegerile din Israel, sub semnul războaielor din Gaza și Iran

Scrutinul are loc după una dintre cele mai dificile perioade din istoria Israelului, marcată de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și de conflictele militare care au urmat.

Pentru o parte a opoziției, alegerile reprezintă și un moment în care Netanyahu trebuie să răspundă politic pentru deficiențele de securitate care au permis atacul Hamas, soldat cu aproximativ 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice.

Ofensiva militară israeliană declanșată ulterior în Fâșia Gaza a provocat distrugeri extinse. Potrivit autorităților sanitare din enclava palestiniană, aproximativ 74.000 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene.

În același timp, Israelul a atacat gruparea Hezbollah în Liban, iar pe 28 februarie 2026 a lansat, împreună cu Statele Unite, o ofensivă militară împotriva Iranului.

În privința Iranului, principalul adversar al lui Netanyahu a declarat că viitorul guvern israelian trebuie să împiedice Teheranul să obțină arme nucleare, fie prin acțiuni militare, fie printr-o soluție diplomatică susținută de Washington.

Principala provocare: formarea unei majorități parlamentare

Viitorul politic al lui Netanyahu depinde nu numai de rezultatul partidului Likud, ci și de capacitatea sa de a forma o coaliție în Knesset, Parlamentul israelian, care are 120 de locuri.

Pentru obținerea unei majorități sunt necesare cel puțin 61 de mandate, iar numărul mare de partide din Israel face ca negocierile pentru formarea guvernului să fie dificile.

Un rol important îl poate avea participarea la vot a minorității arabe din Israel, care ar putea influența distribuția mandatelor în favoarea taberei conduse de Eisenkot. O prezență ridicată la urne a alegătorilor arabi ar putea consolida reprezentarea partidelor arabe în Parlament și ar putea schimba raportul de forțe dintre blocul lui Netanyahu și opoziție.

Deși fostul șef al armatei a exclus o coaliție cu partidele arabe, analiștii consideră posibilă susținerea unui guvern minoritar condus de acesta, pentru a împiedica revenirea lui Netanyahu la conducerea executivului.

Dacă niciuna dintre tabere nu reușește să formeze o majoritate, Netanyahu poate rămâne premier interimar până la organizarea unor noi alegeri.

Când vor fi cunoscute rezultatele alegerilor

Secțiile de votare sunt deschise marți între 7.00 și 22.00, ora locală. La închiderea urnelor, televiziunile israeliene vor publica primele sondaje realizate la ieșirea de la vot.

Rezultatele finale sunt așteptate până la 30 octombrie, iar publicarea lor oficială este programată pentru 4 noiembrie.

Ulterior, președintele Isaac Herzog va consulta liderii partidelor și va desemna candidatul considerat cel mai capabil să formeze o majoritate parlamentară. Acesta va avea la dispoziție până la 42 de zile pentru a constitui un guvern.

În cazul eșecului negocierilor, pot fi desemnați alți candidați, iar dacă niciunul nu reușește să formeze un executiv, Israelul poate ajunge la un nou scrutin parlamentar.