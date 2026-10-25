MEDIAFAX 35. 2023 – Profesorii ies în stradă să-și ceară drepturile. Are loc tragedia de la Crevedia. Israelul intră în război cu Hamas

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În primăvara anului 2023, sistemul de învățământ din România a fost cuprins de una dintre cele mai ample mișcări sindicale din ultimii ani. Profesorii au intrat în grevă generală pentru aproximativ trei săptămâni, aceștia fiind nemulțumiți de salarii, dar și condițiile de muncă. În luna august 2023, la o stație GPL din Crevedia, județul Dâmbovița, s-au produs mai multe explozii, în urma cărora șase persoane au murit, iar altele au fost rănite, printre care și pompierii care interveneau pentru stingerea incendiului. Pe de altă parte, pe 7 octombrie 2023, Hamas comite masacre în sudul Israelului, izbucnind astfel un nou conflict, pe lângă cel din Ucraina.

Pentru MEDIAFAX, 2023 a însemnat ore de transmisiuni în regim live text și actualizări succesive ale informațiilor, în special în momentele de criză. De la protestele profesorilor la intervențiile de urgență de la Crevedia și primele zile ale războiului Israel-Hamas, agenția a relatat evoluția evenimentelor și reacțiile autorităților, oferind publicului informații pe măsură ce acestea deveneau disponibile.

Profesorii intră în grevă generală. Salariile și condițiile de muncă, printre nemulțumirile invocate

În luna mai 2023, profesorii au intrat în grevă generală, nemulțumiți de faptul că salariile erau prea mici în raport cu responsabilitățile profesionale și cu importanța educației.

Protestul a afectat activitatea școlilor din întreaga țară. Suspendarea cursurilor, încheierea situațiilor școlare și organizarea examenelor naționale au devenit teme centrale ale negocierilor dintre sindicate și Guvern, în condițiile în care anul școlar se apropia de final, iar elevii din clasele terminale urmau să susțină Evaluarea Națională și Bacalaureatul.

MEDIAFAX a urmărit evoluția conflictului încă dinaintea declanșării oficiale a grevei, relatând eșecul negocierilor dintre reprezentanții sindicatelor și cei ai Executivului. Pe 21 mai 2023, agenția anunța că peste 150.000 de angajați din Educație urmau să intre în grevă începând de a doua zi.

„Reprezentanţii sindicatelor susţin că negocierile au eşuat, iar greva generală va debuta de luni, 22 mai 2023. Peste 150.000 de angajaţi din educaţie vor intra de mâine în grevă. (…) Reprezentanţii Guvernului au propus stimulente financiare pentru debutanţi si cadrele didactice titulare din unităţile de învăţământ aflate în zone defavorizate”, a scris MEDIAFAX pe 21 mai 2023.

Primele zile de protest nu au adus un compromis. Pe 25 mai, în a patra zi de grevă, agenția relata că sindicaliștii au respins propunerea Guvernului de acordare a unor carduri în valoare totală de 2.500 de lei, în două tranșe.

„Greva din Educaţie continuă, după ce profesorii au respins oferta Guvernului care prevederea acordarea unor carduri de 2.500 de lei, în două tranşe. ≪Este o ofertă jignitoare≫, susţin sindicaliştii”, a scris MEDIAFAX pe 25 mai 2023.

Runde de negocieri eșuate

Pe măsură ce greva se prelungea, profesorii au ieșit în stradă, atât în București, cât și în alte orașe din țară. În Capitală, mii de angajați din Educație au cerut majorări salariale, în special pentru cadrele didactice aflate la începutul carierei, precum și garanții privind viitoarea lege a salarizării.

Pe 30 mai, MEDIAFAX relata despre unul dintre cele mai ample proteste ale profesorilor din ultimii ani și despre eșecul unei noi runde de negocieri cu reprezentanții Guvernului. Manifestanții au mers în marș spre Palatul Cotroceni, iar liderii sindicali au solicitat o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, care i-a primit la discuții în aceeași zi.

„Câteva mii de persoane participă la cel mai mare protest al profesorilor din ultimii ani. Participă persoane din mai multe judeţe. Sindicaliştii care au participat marţi la negocieri cu reprezentanţii Guvernului susţin că acestea au eşuat şi că acţiunea de protest va continua. Manifestanţii din Bucureşti au mers în marş spre Palatul Cotroceni, liderii de sindicat cerând să fie primiţi de către preşedintele Klaus Iohannis. Preşedintele Klaus Iohannis îi va primi la discuţii, marţi, pe sindicaliştii din educaţie. Întâlnirea preşedintelui a fost confirmată de Administraţia prezidenţială”, a scris MEDIAFAX pe 30 mai 2023.

La începutul lunii iunie, greva continua, iar perspectiva încheierii acesteia depindea de găsirea unei soluții acceptate de cadrele didactice.

Pe 7 iunie, MEDIAFAX reda declarațiile liderului sindical Marius Nistor, care sublinia că decizia de suspendare a protestului urma să aparțină profesorilor.

„≪În momentul de faţă, greva se poate încheia în momentul în care Guvernul vine cu o soluţie care să fie acceptată de către colegii noştri şi când colegii noştri vor decide acest lucru. Noi suntem deschişi la negocieri≫, spune Marius Nistor”, a scris MEDIAFAX la momentul respectiv.

În cele din urmă, pe 12 iunie, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind majorările salariale. Oferta a fost discutată intens în rândul profesorilor, iar sindicatele au organizat consultări pentru a stabili dacă greva trebuie să continue.

În aceeași zi, sindicatele au anunțat că greva generală se suspendă, iar decizia a permis reluarea cursurilor și deblocarea calendarului școlar, inclusiv a pregătirilor pentru examenele naționale.

Tragedia de la Crevedia

În seara zilei de 26 august 2023, o serie de explozii și un incendiu puternic la o stație GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, au provocat una dintre cele mai grave tragedii din România în acel an.

Prima explozie a fost urmată de un incendiu, iar o a doua deflagrație, mult mai amplă, a surprins inclusiv pompierii care interveneau la fața locului. Pompierii, polițiștii și jandarmii participau la operațiunile de salvare și de limitare a incendiului când s-a produs a doua explozie.

Amploarea incidentului a impus actualizarea continuă a informațiilor furnizate de autorități. MEDIAFAX a relatat evenimentele în regim de live text, de la primele date despre explozie până la bilanțurile comunicate în cursul nopții. Într-una dintre actualizările publicate în noaptea de 26 spre 27 august, agenția reda informațiile transmise de Ministerul Afacerilor Interne. La acel moment, autoritățile raportaseră 58 de victime, dintre care 43 erau cadre MAI.

„ŞTIREA INIŢIALĂ. Explozia a avut loc la o staţie GPL din Crevedia. Primele informaţii arată că două persoane ar fi decedat în urma deflagraţiei, iar cel puţin cinci ar fi rănite. Mai multe ambulanţe intervin la locul exploziei pentru a acorda primul ajutor victimelor. (…) UPDATE 03:15. MAI actualizează bilanţul victimelor. La data de 26 august 2023, în localitatea Crevedia din judeţul Dâmboviţa s-au produs mai multe explozii la o staţie GPL, eveniment soldat cu 58 de victime, a transmis Ministerul Afacerilor Interne”, a scris MEDIAFAX în noaptea de 26 spre 27 august 2023.

În urma tragediei, mai mulți pacienți au fost transportați la spitale din București, în timp ce alți răniți au fost transferați în străinătate, la unități medicale specializate. Printre aceștia s-au numărat doi răniți transportați la Bruxelles, informație relatată de MEDIAFAX chiar în seara producerii tragediei.

La scurt timp după eveniment, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și a subliniat necesitatea acordării de sprijin celor afectați.

„O nouă tragedie a zguduit în această seară România şi sunt profund îndurerat că exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanţe familiilor îndurerate şi le urez însănătoşire grabnică celor răniţi. În acest moment, prioritatea zero este să le oferim celor afectaţi tot sprijinul necesar şi să le facilităm accesul la tratament în regim de urgenţă≫, a transmis preşedintele României”, a scris MEDIAFAX la momentul respectiv.

În paralel, au fost demarate și cercetări pentru a stabili cauza producerii exploziilor. Concret, Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunța, la o zi după exploziile de la Crevedia, că stația nu mai avea autorizație de mediu de aproape trei ani, după cum relata și MEDIAFAX într-un material publicat pe 27 august 2023.

„Potrivit ANPM, fosta staţie GPL, care a provocat dezastrul de sâmbătă seara, din judeţul Dâmboviţa, nu ar mai fi trebuit să funcţioneze din data de 14 octombrie 2020, după ce titularul a notificat APM Dâmboviţa, prin adresa nr. 13425/14.10.2020, cu privire la încetarea activităţii în punctul de lucru din com. Crevedia, sat Crevedia, jud. Dâmboviţa”, a scris MEDIAFAX la acel moment.

În zilele care au urmat, MEDIAFAX a continuat să urmărească evoluția anchetei și noile informații apărute în legătură cu tragedia, inclusiv în materiale de tip live text. Cazul a readus în atenție funcționarea stațiilor GPL, respectarea normelor de siguranță și responsabilitatea instituțiilor care trebuie să verifice asemenea activități.

Din acest motiv, stațiile GPL din întreaga țară au fost vizate de controale și au fost readuse în discuție respectarea normelor de siguranță, responsabilitatea autorităților de control și protecția locuitorilor din apropierea unor asemenea instalații.

În luna septembrie 2023, cei doi patroni ai stației GPL au fost arestați preventiv.

În urma tragediei, șase persoane și-au pierdut viața, potrivit ultimelor informații furnizate de autorități și prezentate de MEDIAFAX la începutul lunii octombrie 2023.

Israelul intră în război cu Hamas

În data de 7 octombrie 2023, conflictul israeliano-palestinian a intrat într-o nouă etapă. Gruparea islamistă Hamas a lansat un atac-surpriză de amploare asupra Israelului, dinspre Fâșia Gaza. Concret, în dimineața acelei zile, militanții Hamas au lansat mii de rachete asupra Israelului și au pătruns pe teritoriul israelian pe mai multe direcții. Atacatorii au ajuns în localități din apropierea graniței cu Fâșia Gaza. Potrivit rapoartelor oficiale israeliene, aproximativ 1.200 de israelieni – civili și membri ai forțelor de securitate – au fost uciși la acel moment, iar sute au fost răniți.

MEDIAFAX a urmărit evoluția evenimentelor încă din primele ore, relatând atacurile, reacțiile autorităților israeliene și răspunsurile comunității internaționale. În aceeași zi, premierul israelian Benjamin Netanyahu anunța că țara sa este „în război” cu militanţii Hamas care controlează Fâşia Gaza, după cum nota MEDIAFAX din discursul său televizat. În acest sens, Israelul a început lovituri aeriene masive asupra Fâșiei Gaza, teritoriu palestinian controlat de Hamas.

Ulterior, ofensiva israeliană s-a extins și la operațiuni terestre, după cum au mai relatat jurnaliștii MEDIAFAX în luna octombrie 2023. Autoritățile israeliene au justificat aceste acțiuni pentru a elimina capacitățile militare ale Hamas și pentru a recupera ostaticii.

„Israelul a trimis tancuri, forţe de infanterie şi forţe de comando ale marinei israeliene în Gaza pentru un al doilea bombardament intensificat la scară limitată peste noapte asupra Fâşiei Gaza, au declarat vineri Forţele de Apărare Israelului. (…) Forţele israeliene au efectuat, de asemenea, lovituri de artilerie şi atacuri aeriene împotriva bazelor grupării teroriste Hamas, inclusiv asupra unor lansatoare de rachete ghidate antitanc şi centre de comandă”, a relatat MEDIAFAX pe 27 octombrie 2023.

Sute de mii de oameni au fost strămutați din cauza atacurilor, iar criza umanitară a fost agravată de lipsa alimentelor, apei potabile, medicamentelor și combustibilului, precum și de presiunea exercitată asupra spitalelor.

Pe 8 octombrie, MEDIAFAX relata despre reacțiile liderilor internaționali, inclusiv despre declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Majoritatea liderilor din statele membre NATO şi-au exprimat sprijinul pentru Israel, precum şi condoleanţele pentru pierderile suferite. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a condamnat ≪fără echivoc atacul comis de teroriştii Hamas împotriva Israelului≫, numindu-l ≪terorism în cea mai dispreţuită formă≫ şi afirmând că ≪Israelul are dreptul să se apere împotriva unor astfel de atacuri odioase≫”, a scris MEDIAFAX la acel moment.

Pe de altă parte, încă din prima zi a războiului, ONU și numeroase state au cerut protejarea populației civile și intensificarea eforturilor diplomatice pentru încheierea ostilităților și au convocat o reuniune de urgență după izbucnirea atacurilor.

„Brazilia, care luna aceasta a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului de Securitate al ONU, a condamnat atacurile într-o declaraţie publică şi şi-a exprimat solidaritatea cu poporul israelian. De asemenea, Brazilia a reafirmat angajamentul faţă de „soluţia celor două state”, cu Palestina şi Israelul coexistând în cadrul unor graniţe convenite de comun acord şi recunoscute la nivel internaţional”, a relatat MEDIAFAX pe 7 octombrie 2023.

Războiul a devenit unul dintre principalele subiecte ale agendei internaționale în ultimele luni ale anului 2023, cu efecte diplomatice, militare și umanitare care nu s-au sfârșit nici până în prezent.

Pentru MEDIAFAX, anul 2023 a ilustrat importanța vitezei, a actualizării permanente a informațiilor și a relatării riguroase în momentele în care evenimentele se succed rapid și au consecințe directe asupra publicului. Greva profesorilor a presupus urmărirea negocierilor și a protestelor timp de mai multe săptămâni. Exploziile de la Crevedia au impus transmiterea continuă a informațiilor despre victime, intervenția echipelor de salvare și primele concluzii ale autorităților. Atacul Hamas și răspunsul militar al Israelului au deschis un nou capitol al actualității internaționale, urmărit prin relatări succesive despre evoluțiile de pe teren și reacțiile liderilor lumii.

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