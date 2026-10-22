Hamas amenință Israelul cu un nou atac de amploarea celui de la 7 octombrie

Organismul militar israelian responsabil de afacerile civile palestiniene, COGAT, a confirmat că mesajul a fost transmis unuia dintre oficialii săi în cadrul unei întrevederi cu emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Ramiz Alakbarov, transmite publicația ynet, citată de agenția dpa.

Acesta ar fi purtat discuții cu membri de rang înalt ai Hamas în săptămâna precedentă.

Ce motive a invocat Hamas

Gruparea Hamas și-ar fi justificat poziția prin continuarea prezenței armatei israeliene în peste jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, la un an de la anunțarea armistițiului în enclava palestiniană.

Un alt motiv invocat ar fi fost anularea alegerilor palestiniene, programate inițial pentru noiembrie. Conducerea politică și serviciile de securitate ale Israelului ar fi fost informate imediat despre amenințare.

Avertismentul ar viza posibilitatea unor atacuri nu doar pe teritoriul Israelului, ci și în Cisiordania ocupată.

Bilanțul războiului din Gaza

Atacul fără precedent lansat de Hamas la 7 octombrie 2023 s-a soldat cu aproximativ 1.200 de morți în Israel și peste 250 de persoane luate ostatice în Gaza, declanșând un conflict devastator. De atunci, peste 74.000 de palestinieni au fost uciși, conform autorităților sanitare din enclavă.