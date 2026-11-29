Decizia a fost aprobată duminică de cabinetul israelian de securitate și anunțată de Ministerul de Externe de la Ierusalim. Este un pas important pentru avansarea planului american, care urmărește stabilizarea situației din Gaza și instituirea unei noi administrații palestiniene, cu sprijin internațional.

„Cabinetul a decis în această seară să autorizeze o primă desfășurare-pilot a ISF”, a transmis Ministerul israelian de Externe într-un comunicat, citat de Reuters.

Instituția a reiterat că obiectivul Israelului rămâne dezarmarea Hamas și a avertizat că nu va permite începerea reconstrucției Fâșiei Gaza înainte de dezarmarea grupării și demilitarizarea întregului teritoriu.

Aprobarea vine după mai multe luni de blocaje în punerea în aplicare a planului lui Donald Trump și după presiunile exercitate de reprezentanții americani asupra guvernului condus de Benjamin Netanyahu. Săptămâna trecută, Jared Kushner, ginerele și emisarul președintelui american, a discutat cu premierul israelian despre accelerarea măsurilor necesare pentru desfășurarea forței internaționale.

Ce va face forța internațională în Gaza

Forța Internațională de Stabilizare (ISF) este una dintre componentele centrale ale planului american pentru perioada de după război. Mandatul său, autorizat prin Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al ONU, prevede securizarea zonelor de frontieră, stabilizarea situației din enclavă, sprijinirea dezarmării grupărilor armate și protejarea civililor, inclusiv în timpul operațiunilor umanitare.

Militarii internaționali ar urma, de asemenea, să instruiască și să sprijine o nouă structură de poliție palestiniană, ai cărei membri vor fi verificați înainte de încadrare.

Potrivit presei israeliene, desfășurarea forței ar putea începe în ianuarie 2027, în etape, cu poziții de-a lungul unor porțiuni ale așa-numitei „Linii Galbene”, care delimitează zonele de control stabilite prin acordul de încetare a focului.

Militarii internaționali nu ar urma să intre în confruntări directe cu Hamas, ci să contribuie la colectarea armelor pe care gruparea le-ar preda în cadrul procesului de dezarmare.

Cinci țări și-au exprimat intenția de a trimite militari

Albania, Indonezia, Kazahstan, Kosovo și Maroc și-au exprimat încă din februarie 2026 intenția de a contribui cu trupe la misiunea internațională. Discuțiile pentru atragerea altor state participante sunt în continuare în desfășurare.

Deocamdată, autoritățile israeliene nu au anunțat efectivele contingentului-pilot aprobat duminică și nici calendarul exact al intrării militarilor în Gaza.

Reconstrucția, condiționată de dezarmarea Hamas

În paralel cu pregătirea misiunii internaționale, planul lui Trump prevede înființarea unei administrații tehnocrate palestiniene care să preia treptat gestionarea afacerilor enclavei, în locul Hamas.

Un alt proiect vizează construirea unor locuințe temporare pentru palestinieni în Rafah, într-o zonă aflată sub control israelian. Inițiativa ar urma să fie finanțată de Emiratele Arabe Unite și să ofere condiții de locuire pentru populația civilă.

Implementarea acestor proiecte rămâne însă legată de procesul de dezarmare și de stabilirea unei noi structuri de securitate. Comitetul tehnocratic palestinian nu a reușit încă să își înceapă activitatea în Fâșia Gaza.