Potrivit autorităților ucrainene, cele mai grave incidente au fost raportate în regiunile Odesa și Zaporojie, unde bombardamentele rusești au provocat victime și distrugeri importante.

În regiunea Odesa, o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite după ce un atac a provocat un incendiu la etajele patru și cinci ale unui bloc de 14 etaje. Mai multe autoturisme au fost avariate, scrie Al Jazeera.

Într-o altă zonă a regiunii, o fermă a fost afectată, iar un incendiu de amploare a izbucnit într-un depozit în care erau păstrate jucării și electrocasnice. Două persoane au fost rănite în acest incident, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina.

O mamă a murit în urma bombardamentelor din Zaporojie. Fiica sa, de 14 ani, a fost salvată de sub dărâmături

În orașul Zaporojie, bombele aeriene ghidate lansate de forțele ruse au lovit centrul localității, distrugând mai multe case și avariind alte clădiri.

Salvatorii au reușit să scoată în viață de sub ruine o adolescentă de 14 ani. Mama acesteia a murit în urma atacului, iar alte două persoane au fost rănite, a anunțat guvernatorul regional Ivan Fedorov.

Un alt atac mortal a avut loc sâmbătă seara, în orașul Kremenciuk, din regiunea Poltava. O dronă rusească a lovit curtea unui bloc de locuințe, provocând moartea unei persoane și rănirea altor șase, potrivit guvernatorului regional Vitalii Diakivnych.

Rusia susține că a doborât peste 1.000 de drone ucrainene

În paralel, Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat 1.017 drone ucrainene în peste 12 regiuni ale țării. Sute dintre atacuri ar fi vizat regiunea Moscovei.

În regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, un atac a provocat rănirea a cinci persoane, potrivit autorităților locale.

Totodată, Ministerul rus al Apărării a susținut că armata sa a preluat controlul asupra satului Kolomițî, din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Moscova a mai anunțat că a efectuat atacuri asupra infrastructurii energetice și a aerodromurilor militare din Ucraina.

Informațiile privind capturarea localității provin din comunicatul părții ruse și nu au fost confirmate independent.

Atacurile continuă în timp ce negocierile pentru încheierea războiului sunt în desfășurare

Escaladarea atacurilor aeriene are loc în contextul în care Rusia și Ucraina continuă discuțiile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului declanșat de invazia rusă la scară largă, în urmă cu aproape cinci ani.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa este pregătită să accepte o încetare a focului de-a lungul liniei frontului, însă a exclus recunoașterea oficială a anexării teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia.

Într-un interviu acordat postului Al Jazeera, Zelenski și-a exprimat speranța că președintele american Donald Trump va continua eforturile pentru încheierea conflictului, fără ca responsabilitatea și costurile păcii să fie puse exclusiv în sarcina Ucrainei.