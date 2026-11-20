Cel puțin trei persoane au murit și aproximativ 15 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Kievului, potrivit autorităților ucrainene, citate de The Kyiv Independent. Victimele decedate erau angajați ai companiei de alimentare cu apă a capitalei.

Primele explozii au fost raportate în jurul orei locale 01:25, după ce Forțele Aeriene ucrainene au avertizat că rachete balistice se îndreaptă spre oraș. Bombardamentele au continuat în mai multe valuri, până dimineața.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat avarierea podurilor Podilsko-Voskresenski, Darnițki și Sudic, precum și a unor instalații de infrastructură critică.

În mai multe cartiere au fost semnalate întreruperi ale alimentării cu electricitate, apă și căldură, iar incendii au izbucnit inclusiv în clădiri rezidențiale.

Gut-wrenching footage from Zhovtie Vody in Dnipropetrovsk region, central Ukraine. That’s what nighttime all too commonly looks like when you have a „friend” and „humanitarian” ruling next door. Meanwhile in Kyiv we await roughly 50 more missiles. https://t.co/QEn1Q1j3TB — Oliver Carroll (@olliecarroll) November 20, 2026

Explozii în mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv în apropierea graniței cu România

Atacurile nu s-au limitat la capitală. Explozii și activitate a sistemelor antiaeriene au fost raportate la Liov și Ivano-Frankivsk, în vestul Ucrainei, dar și în alte regiuni.

La Krivoi Rog, un atac cu drone a afectat o instalație importantă, provocând întreruperi de electricitate la centrale termice, stații de pompare a apei și spitale.

În Harkov, patru persoane au fost rănite după lovirea unui spital, iar la Dnipro alte cinci persoane au suferit răni.

Alerta aeriană a vizat întregul teritoriu ucrainean, inclusiv regiunile vestice, aflate mai aproape de România.

Drone ucrainene ar fi lovit o uzină chimică din Rusia

În paralel, o uzină chimică din regiunea rusă Smolensk ar fi fost atacată de drone ucrainene.

Potrivit canalului de monitorizare Exilenova Plus, după miezul nopții au fost observate explozii și un incendiu puternic la instalația industrială.

O analiză OSINT realizată de grupul ASTRA a identificat drept posibilă țintă uzina PJSC Dorogobuzh, producătoare de îngrășăminte, amoniac și alte substanțe chimice pe bază de azot.

Unele dintre componentele produse sunt asociate și industriei militare rusești. Instalația a mai fost vizată de atacuri ucrainene, inclusiv în februarie.

Пабліки інфують, що в ніч на 20.11.26 НЛО атакували Дорогобуж на болотах смоленщини.

Ціллю дронів став хімзавод „Дорогобуж”, що є одним із провідних виробників продукції для виготовлення вибухівки у рф https://t.co/s7qQNGJPI3 — veraYK 🇺🇦 (@ysk4848) November 20, 2026

Putin amenințase cu represalii după atacul asupra Podului Crimeei

Noua escaladare survine după avarierea Podului Crimeei în urma unui atac ucrainean din 17 noiembrie.

Președintele rus Vladimir Putin avertizase că răspunsul Moscovei va fi mult mai dur decât atacul asupra infrastructurii care leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată.

Bombardamentele au loc și într-un moment în care Ucraina și partenerii săi europeni solicită un armistițiu privind infrastructura energetică și transporturile maritime din Marea Neagră, propunere respinsă de liderul de la Kremlin.