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Ursula von der Leyen vine în România, pe fondul atacurilor cu drone din Marea Neagră. Va fi primită de Nicușor Dan la Cotroceni

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita săptămâna viitoare România și Bulgaria, după o serie de atacuri cu drone asupra unor nave din Marea Neagră, care au amplificat tensiunile de securitate pe flancul estic al NATO.
Ursula von der Leyen vine în România, pe fondul atacurilor cu drone din Marea Neagră. Va fi primită de Nicușor Dan la Cotroceni
Iulian Moşneagu
06 nov. 2026, 13:46, Politic
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UPDATE: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi primită luni, 9 noiembrie, de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială.

Întâlnirea este programată la ora 15:30 și face parte dintr-o vizită mai amplă pe care șefa Comisiei Europene o efectuează în regiunea Mării Negre.

Știrea inițială: Ursula von der Leyen ar urma să viziteze România și Bulgaria după participarea la summitul climatic COP din Turcia, potrivit Politico, care citează trei oficiali ai Comisiei Europene familiarizați cu planurile.

„În prezent, este cea mai periculoasă rută maritimă din lume, cu cele mai multe victime”, a declarat pentru Politico unul dintre oficiali, care a vorbit sub protecția anonimatului.

În luna octombrie, nouă nave comerciale au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei, iar aproximativ 34 de marinari au fost declarați morți sau dispăruți, potrivit Reuters.

România a avertizat că atacurile fac parte din intensificarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce Bulgaria a evitat să acuze oficial Moscova, menționând în schimb că dronele provin din „direcția estică”.

Detaliile programului Ursulei von der Leyen sunt încă puține, iar unele cabinete ale comisarilor europeni nu au fost informate despre vizita planificată.

De asemenea, nu este clar dacă președinta Comisiei Europene va fi însoțită de alți oficiali europeni, precum președintele Consiliului European, António Costa, sau șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Planurile vizitei apar în contextul în care aliații NATO intensifică misiunile de supraveghere deasupra Mării Negre, în urma atacurilor asupra navelor comerciale.

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