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Tinerii din România, sprijiniți să-și găsească primul loc de muncă. Ministrul Muncii anunță măsuri prin trei proiecte europene

Ministrul Muncii, Florin Manole, a discutat cu Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, despre proiectele prin care tinerii și persoanele vulnerabile vor fi sprijinite să intre pe piața muncii. Inițiativele SMART SPO, STEP UP – Primul loc de muncă și SCI 2000 urmează să fie coordonate pentru a facilita identificarea beneficiarilor, consilierea, formarea profesională și angajarea acestora.
Tinerii din România, sprijiniți să-și găsească primul loc de muncă. Ministrul Muncii anunță măsuri prin trei proiecte europene
Foto: Facebook/ Petre Florin Manole
Andrei Rachieru
06 nov. 2026, 14:19, Politic
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Florin Manole a anunțat, într-o postare pe Facebook, că integrarea tinerilor pe piața muncii și accesul la primul loc de muncă reprezintă priorități pentru următoarea perioadă.

Ministrul a precizat că obiectivele vor fi susținute prin măsuri concrete și prin intervenții coordonate ale unor proiecte finanțate din fonduri europene.

În acest sens, Florin Manole a discutat cu Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, despre modul în care vor fi valorificate trei inițiative: SMART SPO, STEP UP – Primul loc de muncă și SCI 2000.

Potrivit ministrului, proiectele vor funcționa complementar, astfel încât sprijinul să înceapă de la identificarea tinerilor și a persoanelor vulnerabile și să continue prin consiliere, formare profesională și integrare în muncă.

„Integrarea tinerilor pe piața muncii și accesul la primul loc de muncă sunt priorități pe care vreau să le susținem în următoarea perioadă, prin măsuri concrete și intervenții coordonate ale proiectelor pe care le avem finanțate din fonduri europene”, a transmis Florin Manole.

Ministrul Muncii a subliniat și importanța colaborării cu reprezentanții instituțiilor europene pentru valorificarea acestor proiecte și transformarea lor în oportunități pentru beneficiarii din România.

„Mă bucur că avem un aliat la Bruxelles și vrem să transformăm această colaborare în oportunități reale pentru România, în special pentru tinerii care au nevoie de sprijin pentru a-și începe parcursul profesional”, a mai transmis oficialul.

Deocamdată, ministrul nu a prezentat un calendar concret al măsurilor și nici numărul beneficiarilor vizați de cele trei proiecte.

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