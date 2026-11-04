Ministrul Muncii anunță bani în plus pentru pensionari înainte de Crăciun pentru trei categorii de beneficiari. Pensiile, majorate din 2027

Ministrul a precizat însă că această valoare nu reprezintă o promisiune fermă a Guvernului, urmând să fie stabilită în cadrul negocierilor bugetare. Totodată, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei urmează să primească în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat prin pachetul de solidaritate.

Florin Manole, întrebat dacă pensiile cresc de la 1 ianuarie: „Cu certitudine, da”

Ministrul Muncii a fost întrebat direct dacă pensiile vor fi majorate la începutul anului viitor.

„Cu certitudine, da”, a răspuns Florin Manole.

În privința procentului, ministrul a explicat că propunerea pe care o va transmite Ministerului Finanțelor și premierului va depinde de datele statistice și de discuțiile privind bugetul.

„Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanțe și premier va fi procentul care va rezulta, în marja discuției despre buget, va rezulta din cifrele statistice pe care le vom avea”, a declarat Manole.

Întrebat ce procent ar propune dacă ar trebui să transmită documentul imediat, ministrul a indicat valoarea de 7,3%.

„Dacă ar fi să trimit mâine, ar trebui să trimit 7,3%”, a afirmat acesta. Manole a avertizat însă că procentul nu trebuie interpretat drept o decizie definitivă.

„Nu vreau să se înțeleagă 7,3% ca promisiune a Guvernului sau a Partidului Social-Democrat”, a precizat ministrul.

Întrebat dacă majorarea reprezintă o dorință personală, el a răspuns: „Nu, este legea”.

Ministrul critică înghețarea pensiilor: „Trebuie să o facem cu alt fel de economii decât de la pensionari”

Florin Manole a recunoscut că majorarea pensiilor trebuie analizată și în contextul constrângerilor bugetare, dar a susținut că economiile necesare pentru respectarea angajamentelor fiscale nu ar trebui realizate pe seama pensionarilor.

„Nu e vorba doar de a-i convinge pe aici. Vreau să fiu cât de colegial se poate. Este vorba și despre faptul că înțeleg că există nevoia de a ne încadra în restricțiile pactului fiscal-bugetar”, a declarat ministrul.

Acesta a continuat:

„Dar eu cred că trebuie să o facem cu alt fel de economii decât de la pensionari. Pentru că ne respectăm angajamentele, dar nu din nou cu presiunea pe pensionari după 2 ani în care nu au crescut pensiile, nu s-au majorat.”

Manole a amintit că pensiile au înregistrat creșteri importante în anii anteriori, dar a subliniat că nivelul actual al veniturilor pensionarilor rămâne redus.

Referindu-se la evoluția pensiei minime, ministrul a declarat:

„În 2017, pensia minimă era de vreo 560 de lei, cred. Au trecut 10 ani, creșterea e de 250%, inflația n-a fost de 250%.”

Potrivit ministrului, autoritățile au încercat să acorde majorări mai consistente atunci când situația economică a permis acest lucru.

„Nu vreau să zic că vreau între cifrele astea, e prea mare, în niciun caz nu vreau să spun asta. Vreau să spun, însă, că de câte ori am putut, creșterile au fost cât de mari s-au putut”, a susținut Manole.

Ajutorul pentru pensionari din decembrie: trei praguri de venit

Ministrul Muncii a confirmat și acordarea celei de-a doua tranșe a sprijinului financiar destinat pensionarilor cu venituri reduse.

„Este a doua parte din proiectul pe care l-am avut la legea bugetului de la începutul acestui an. Mult discutatul și controversatul, pachet de solidaritate, acolo unde noi cei de la Partidul Social-Democrat am venit cu acest sprijin pentru pensionari”, a declarat Florin Manole.

Acesta a precizat că măsura cuprinde trei categorii de beneficiari, în funcție de venit.

„Sunt trei trepte de venit și trei trepte de sprijin pentru fiecare dintre aceste categorii. Până la 1500 de lei, până la 2000 de lei, până la 3000 de lei”, a explicat ministrul.

Ajutoarele vor fi de 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cei cu venituri de peste 1.500 și până la 2.000 de lei și 300 de lei pentru cei cu venituri de peste 2.000 și până la 3.000 de lei.

„A fost doar un pansament insuficient”

Florin Manole a recunoscut că sprijinul financiar acordat pensionarilor reprezintă o măsură limitată, care nu poate înlocui majorarea permanentă a pensiilor.

„Este doar un pansament, a fost doar un pansament insuficient. E un ajutor minim de sărbători, putem spune. Și a fost insuficient, n-am făcut niciun moment acel amendament la buget cu gândul că îmbogățim pe cineva”, a declarat ministrul.

El a susținut că introducerea sprijinului a generat tensiuni în coaliția de guvernare.

Ministrul a precizat că, în cadrul acelorași negocieri, au fost propuse și măsuri suplimentare pentru copiii cu dizabilități și familiile monoparentale.

„80 de lei pentru copii cu dizabilități? E infim. Am crescut până la 200 de lei. Tot e puțin”, a declarat el.

Plata ajutorului, pe card sau prin poștă

În privința distribuirii banilor, Florin Manole a explicat că pensionarii vor putea utiliza modalitatea de plată pe care o preferă.

Ministrul a pledat pentru extinderea plăților pe card, invocând costurile suportate de stat.

„În continuare, plătim de 10 ori mai mult pentru poștă decât plătim pentru comisioanele bancare”, a afirmat Manole.

Acesta a exclus însă obligarea pensionarilor să utilizeze serviciile bancare.

„În primul rând, nu vreau să speriem pe nimeni, nu vreau să obligăm pe nimeni, n-am de gând să fac asta”, a declarat ministrul.

Manole a explicat că, în comunitățile rurale izolate, poștașii îndeplinesc inclusiv un rol social, prin contactul direct cu persoanele vârstnice.