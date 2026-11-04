Rămân sau pleacă trupele americane din România? Dan Neculăescu dezvăluie ce a discutat cu Elbridge Colby

„Am discutat despre interesul nostru de a avea o prezență americană în România și despre argumentele noastre. Desigur, SUA ne-a informat despre importanța edificării NATO 3.0, o Europă mai puternică, într-un NATO mai puternic, deci despre necesitatea ca aliații europeni să cheltuiască mai mult și să investească mai mult”, a declarat Dan Neculăescu, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că România a fost printre primele state care au început dialogul cu Statele Unite privind revizuirea posturii militare americane în Europa, proces anunțat de SUA în acest an.

„Procesul continuă, nu există o decizie finală, însă vă asigur că acest dialog, cum ați văzut la mai multe niveluri, este foarte serios, foarte aplicat și am avut sentimentul clar după delegație și după dialog că vorbim cu un partener strategic care ne înțelege, ne ascultă și sperăm noi va lua deciziile potrivite în consecință”, a afirmat ministrul.

Securitatea la Marea Neagră, pe agenda discuțiilor

Un alt subiect discutat a fost securitatea la Marea Neagră. Ministrul Afacerilor Externe a transmis îngrijorările României și a insistat asupra importanței ca NATO să mențină atenția asupra regiunii și să aloce capabilități pentru securitatea țării.

Potrivit ministrului, oficialul american a apreciat modul „eficient și neescalatoriu” în care România a răspuns până acum incidentelor de securitate.

Neculăescu a amintit și contribuția celorlalți aliați la securitatea României, în special a Franței, națiune-cadru a grupului de luptă NATO din România, dar și a Poloniei, Spaniei și Portugaliei.

Când va fi luată decizia care privește trupele SUA din România

Întrebat despre calendarul unei eventuale decizii privind retragerea sau suplimentarea trupelor americane, ministrul a spus că nu există o dată stabilită pentru încheierea procesului.

„Nu aș merge pe o chestiune de un calendar fix, nu pot să vă spun lucrul ăsta. SUA se află într-un proces. (…) Nu am, la acest moment, o dată la care se termină sau când se va termina acest proces”, a explicat ministrul.

Ministrul a reafirmat că parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne esențial pentru securitatea României: „Nu există niciun dubiu în acest sens. Absolut, importanța partenerilor strategici rămâne esențială pentru securitatea României și aici vrem, dincolo de securitate, să aducem și zona investițională și economică cel puțin la același nivel”.