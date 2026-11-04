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România vrea menținerea prezenței militare americane pe teritoriul său. Ce au discutat ministrul Apărării și un oficial al Departamentului de Război al SUA

Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a discutat miercuri cu subsecretarul american pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, despre menținerea prezenței militare a SUA în România, securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea apărării pe Flancul Estic al NATO.
România vrea menținerea prezenței militare americane pe teritoriul său. Ce au discutat ministrul Apărării și un oficial al Departamentului de Război al SUA
Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea. Fotograf: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
04 nov. 2026, 20:25, Politic
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Întrevederea a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naționale și a vizat aprofundarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, precum și accelerarea implementării conceptului NATO 3.0, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

Cei doi oficiali au discutat despre evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și consolidarea posturii de descurajare și apărare a aliaților de pe Flancul Estic, în contextul extinderii efectelor războiului din Ucraina la nivel regional.

Ministrul Apărării a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. Oprea a prezentat și eforturile României de dezvoltare a capabilităților necesare menținerii unei posturi solide de descurajare și apărare.

Totodată, Oprea a evidențiat măsurile planificate pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în NATO, în contextul implementării conceptului NATO 3.0.

Avantajele menținerii trupelor americane, prezentate de ministrul Apărării

Ștefan-Radu Oprea a reafirmat interesul pentru menținerea unei prezențe militare americane pe teritoriul național, în concordanță cu necesitățile operaționale ale Statelor Unite și ale NATO.

În acest sens, Oprea a evidențiat avantajele strategice și operaționale pe care România le oferă pentru atingerea obiectivelor comune de securitate în regiunea Mării Negre și consolidarea apărării aliate în sud-estul Europei.

Ministrul a prezentat și demersurile de modernizare a Armatei României, de dezvoltare a infrastructurii militare și de îmbunătățire a condițiilor de găzduire și sprijin pentru forțele americane. Eforturile reflectă, potrivit MApN, angajamentul României de a-și asuma o responsabilitate sporită pentru apărarea convențională a Europei.

Apărare antiaeriană și industria de apărare

În contextul amenințărilor din regiunea Mării Negre, ministrul Apărării a subliniat importanța consolidării capabilităților de apărare aeriană și antirachetă, de combatere a sistemelor de aeronave fără pilot și de protecție a infrastructurii critice.

Totodată, Ștefan-Radu Oprea și-a exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în industria de apărare, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic.

Astfel de proiecte ar contribui la menținerea capacității operaționale a capabilităților critice și la consolidarea bazei industriale de apărare a României și a Europei.

La finalul întrevederii, oficialii au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite prin rezultate concrete și au convenit continuarea dialogului în domeniile securității și apărării.

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