România vrea menținerea prezenței militare americane pe teritoriul său. Ce au discutat ministrul Apărării și un oficial al Departamentului de Război al SUA

Întrevederea a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naționale și a vizat aprofundarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, precum și accelerarea implementării conceptului NATO 3.0, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

Cei doi oficiali au discutat despre evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și consolidarea posturii de descurajare și apărare a aliaților de pe Flancul Estic, în contextul extinderii efectelor războiului din Ucraina la nivel regional.

Ministrul Apărării a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. Oprea a prezentat și eforturile României de dezvoltare a capabilităților necesare menținerii unei posturi solide de descurajare și apărare.

Totodată, Oprea a evidențiat măsurile planificate pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în NATO, în contextul implementării conceptului NATO 3.0.

Avantajele menținerii trupelor americane, prezentate de ministrul Apărării

Ștefan-Radu Oprea a reafirmat interesul pentru menținerea unei prezențe militare americane pe teritoriul național, în concordanță cu necesitățile operaționale ale Statelor Unite și ale NATO.

În acest sens, Oprea a evidențiat avantajele strategice și operaționale pe care România le oferă pentru atingerea obiectivelor comune de securitate în regiunea Mării Negre și consolidarea apărării aliate în sud-estul Europei.

Ministrul a prezentat și demersurile de modernizare a Armatei României, de dezvoltare a infrastructurii militare și de îmbunătățire a condițiilor de găzduire și sprijin pentru forțele americane. Eforturile reflectă, potrivit MApN, angajamentul României de a-și asuma o responsabilitate sporită pentru apărarea convențională a Europei.

Apărare antiaeriană și industria de apărare

În contextul amenințărilor din regiunea Mării Negre, ministrul Apărării a subliniat importanța consolidării capabilităților de apărare aeriană și antirachetă, de combatere a sistemelor de aeronave fără pilot și de protecție a infrastructurii critice.

Totodată, Ștefan-Radu Oprea și-a exprimat interesul pentru extinderea cooperării cu Statele Unite în industria de apărare, inclusiv prin proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic.

Astfel de proiecte ar contribui la menținerea capacității operaționale a capabilităților critice și la consolidarea bazei industriale de apărare a României și a Europei.

La finalul întrevederii, oficialii au reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite prin rezultate concrete și au convenit continuarea dialogului în domeniile securității și apărării.