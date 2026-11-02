România și Republica Moldova participă împreună la o achiziție militară prin programul SAFE. Luca Niculescu: O mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și cetățenii

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat luni, la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener în proiectul SAFE „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți”, că acordul reprezintă „un pas important al cooperării noastre militare și economice”.

Șeful Guvernului a spus că România și Republica Moldova au obiective comune în ceea ce privește securitatea cetățenilor și protejarea teritoriului, mai ales în urma ultimelor incursiuni cu dronele asupra spațiului aerian al celor două țări.

„Îmi face o mare plăcere ca, la doar câteva zile după vizita pe care am avut-o la Chișinău, să prezentăm aici, la Palatul Victoria, o dovadă a dorinței ferme a Guvernului pe care îl conduc de a întări și mai mult relația dintre România și Republica Moldova pe două componente esențiale, securitate și economie. Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru, să le asigurăm securitatea”, a declarat Luca Niculescu.

Potrivit prim-ministrului, datorită acordului semnat luni, ministerele apărării din România și Republica Moldova vor deveni, în premieră, parteneri într-o achiziție comună realizată prin programul SAFE.

Proiectul „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți” este inclus în planul de investiții al României pentru industria de apărare, beneficiind de finanțare prin instrumentul european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

„Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și la provocările actuale, de a investi în industria de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene prin proiecte și prin achiziții comune. Iar finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și de a ne proteja cetățenii”, a afirmat premierul.

El a spus că România și Republica Moldova trebuie să își aprofundeze cooperarea bilaterală „în acest domeniu” și să lucreze la comun „pentru colaborarea, pentru coordonarea noastră și mă bucur că am putut să punem la punct acest proiect care confirmă relațiile strategice, istorice, de bună și caldă prietenie dintre România și Republica Moldova”.

România și Republica Moldova discută și despre programe comune anti-dronă

Premierul a făcut câteva precizări și despre discuțiile purtate cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, în cadrul deplasării acestuia în Republica Moldova, la Chișinău.

Securitatea cetățenilor și protejarea teritoriului împotriva atacurilor rusești au fost teme importante de discuție pentru cei doi premieri.

Luca Niculescu a spus că România și Republica Moldova discută și despre dezvoltarea unor programe comune anti-dronă. Din cauza incidentelor din nord-estul României, unde sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au intrat fără autorizație în spațiul aerian național, a devenit o prioritate această soluție.

„Securitatea cetățenilor noștri, protecția teritoriului împotriva atacurilor rusești s-au regăsit pe agenda discuțiilor pe care le-am avut cu prim-ministrul Vasile Tofan, mai ales în contextul în care vedem că astfel de incursiuni ale dronelor care încalcă spațiul nostru aerian se întâmplă tot mai des. Discuțiile foarte aplicate întăresc colaborarea noastră în domeniul apărării, iată dovadă acordul pe care îl semnați astăzi, dar și modul în care avansează discuțiile noastre pentru a lucra în comun și la programe anti-dronă”, a declarat Luca Niculescu.

„Le mulțumesc militarilor noștri și tuturor celor care veghează zi și noapte pentru ca românii să fie apărați, pentru ca teritoriul țării noastre să fie în securitate”, a transmis premierul.

Proiectul SAFE aduce producție și locuri de muncă în România

Luca Niculescu a declarat ulterior că „încheie acest mesaj subliniind și dimensiunea economică, o dimensiune care este foarte importantă și ea”.

Premierul a spus că dezvoltarea industriei de apărare și crearea de locuri de muncă în țară reprezintă principalele priorități ale Guvernului.

„Acest proiect prevede realizarea producției, integrării, testării finale a platformelor IVECO în România, ceea ce pe scurt înseamnă investiții, înseamnă locuri de muncă în țara noastră, ceea ce, după cum știți, este o prioritate a Guvernului pe care îl conduc”, a declarat Niculescu.

„Felicitări tuturor celor care au făcut acest proiect posibil, autorităților locale, centrale, aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm și, evident, domnii miniștri ne vor oferi detaliile aferente acestui pas important al cooperării noastre militare și economice”, a spus Luca Niculescu.