Ștefan Radu Oprea: Marea Neagră este „învolburată” zilele acestea. Colaborarea dintre România și Republica Moldova devine extrem de importantă

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a afirmat luni, cu ocazia semnării proiectului comun România-Republica Moldova în domeniul apărării, că securitatea Republicii Moldova reprezintă și o componentă importantă a securității României. El a subliniat necesitatea unei colaborări strânse între cele două state în domeniul apărării, al schimbului de informații și al dezvoltării capacităților de acțiune comună.

„Cred că ar fi de spus trei lucruri importante despre semnificația zilei de astăzi. Primul lucru se referă la securitate: securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României. Trebuie să lucrăm, să colaborăm pe toate planurile de la a schimba informații, a ne dezvolta capacități de lucru în comun, de a vedea amenințarea, care este aproape zilnică, cu drone. Și Republica Moldova și România sunt în aceeași situație”, a afirmat ministrul Apărării.

El a atras atenția și asupra situației din regiunea Mării Negre, afirmând că aceasta face cu atât mai importantă cooperarea bilaterală.

„Marea Neagră este învolburată zilele acestea, de aceea colaborarea dintre noi devine extrem de importantă pe toate aceste paliere de schimbare de informații, de acțiune comună”, a mai spus Ștefan Radu Oprea.

Rolul României în dezvoltarea proiectelor de achiziții comune prin programul SAFE

Cel de-al doilea lucru menționat de ministrul Apărării este cel privind rolul României în dezvoltarea proiectelor de achiziții comune prin programul SAFE. Oprea a subliniat că România se află pentru prima dată în poziția de a conduce un astfel de proiect, în cadrul căruia realizează o achiziție comună alături de Republica Moldova.

„Este pentru prima dată când avem conducerea unui astfel de proiect SAFE, în care avem achiziții comune și efectuăm o achiziție împreună cu Republica Moldova pe o platformă IVECO (…) 2909 platforme sunt în programul de înzestrare al Armatei (Române – n.r.); vor fi, de asemenea, 62 de platforme pentru Republica Moldova. Asta înseamnă cooperare, înseamnă interoperabilitate, înseamnă că din punct de vedere logistic ne putem integra mult mai bine și lucrurile acestea sunt benefice pentru securitatea Republicii Moldova și pentru securitatea României”, a explicat Ștefan Radu Oprea.

Al treilea element important menționat de ministrul Apărării este dezvoltarea industriei naționale de apărare și posibilitatea ca România să exporte echipamente produse pe plan local.

„Începem să exportăm din capacitățile de producție, pe care le avem deja dezvoltate în România. La Dâmbovița este o fabrică IVECO (…) Faptul că am dezvoltat capacități de producție în România arată că astăzi deja putem să devenim și exportatori de securitate, exportatori de echipamente care sunt competitive”, a conchis acesta.

România și Republica Moldova participă împreună la o achiziție militară prin programul SAFE

Luni, premierul României, Luca Niculescu, a anunțat că România și Republica Moldova vor colabora pentru achiziția de platforme militare de transport prin programul SAFE.

„Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și la provocările actuale, de a investi în industria de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene prin proiecte și prin achiziții comune. Iar finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și de a ne proteja cetățenii”, a afirmat premierul.