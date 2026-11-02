Prima pagină » Politic » Ștefan Radu Oprea: Marea Neagră este „învolburată” zilele acestea. Colaborarea dintre România și Republica Moldova devine extrem de importantă

Ștefan Radu Oprea: Marea Neagră este „învolburată” zilele acestea. Colaborarea dintre România și Republica Moldova devine extrem de importantă

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, a afirmat luni, cu ocazia semnării proiectului comun România-Republica Moldova în domeniul apărării, că securitatea celor două state este strâns legată și că este necesară consolidarea cooperării bilaterale, în special în contextul amenințărilor reprezentate de drone și al situației din regiunea Mării Negre. Cu această ocazie, Oprea a evidențiat rolul României în programul de achiziții comune și dezvoltarea capacităților de producție care permit țării să devină exportator de echipamente de apărare.
Ștefan Radu Oprea: Marea Neagră este „învolburată” zilele acestea. Colaborarea dintre România și Republica Moldova devine extrem de importantă
Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea. Fotograf: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 nov. 2026, 09:43, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a afirmat luni, cu ocazia semnării proiectului comun România-Republica Moldova în domeniul apărării, că securitatea Republicii Moldova reprezintă și o componentă importantă a securității României. El a subliniat necesitatea unei colaborări strânse între cele două state în domeniul apărării, al schimbului de informații și al dezvoltării capacităților de acțiune comună.

„Cred că ar fi de spus trei lucruri importante despre semnificația zilei de astăzi. Primul lucru se referă la securitate: securitatea Republicii Moldova înseamnă și securitatea României. Trebuie să lucrăm, să colaborăm pe toate planurile de la a schimba informații, a ne dezvolta capacități de lucru în comun, de a vedea amenințarea, care este aproape zilnică, cu drone. Și Republica Moldova și România sunt în aceeași situație”, a afirmat ministrul Apărării.

El a atras atenția și asupra situației din regiunea Mării Negre, afirmând că aceasta face cu atât mai importantă cooperarea bilaterală.

Marea Neagră este învolburată zilele acestea, de aceea colaborarea dintre noi devine extrem de importantă pe toate aceste paliere de schimbare de informații, de acțiune comună”, a mai spus Ștefan Radu Oprea. 

Rolul României în dezvoltarea proiectelor de achiziții comune prin programul SAFE

Cel de-al doilea lucru menționat de ministrul Apărării este cel privind rolul României în dezvoltarea proiectelor de achiziții comune prin programul SAFE. Oprea a subliniat că România se află pentru prima dată în poziția de a conduce un astfel de proiect, în cadrul căruia realizează o achiziție comună alături de Republica Moldova.

„Este pentru prima dată când avem conducerea unui astfel de proiect SAFE, în care avem achiziții comune și efectuăm o achiziție împreună cu Republica Moldova pe o platformă IVECO (…) 2909 platforme sunt în programul de înzestrare al Armatei (Române – n.r.); vor fi, de asemenea, 62 de platforme pentru Republica Moldova. Asta înseamnă cooperare, înseamnă interoperabilitate, înseamnă că din punct de vedere logistic ne putem integra mult mai bine și lucrurile acestea sunt benefice pentru securitatea Republicii Moldova și pentru securitatea României”, a explicat Ștefan Radu Oprea. 

Al treilea element important menționat de ministrul Apărării este dezvoltarea industriei naționale de apărare și posibilitatea ca România să exporte echipamente produse pe plan local.

„Începem să exportăm din capacitățile de producție, pe care le avem deja dezvoltate în România. La Dâmbovița este o fabrică IVECO (…) Faptul că am dezvoltat capacități de producție în România arată că astăzi deja putem să devenim și exportatori de securitate, exportatori de echipamente care sunt competitive”, a conchis acesta. 

România și Republica Moldova participă împreună la o achiziție militară prin programul SAFE

Luni, premierul României, Luca Niculescu, a anunțat că România și Republica Moldova vor colabora pentru achiziția de platforme militare de transport prin programul SAFE.

„Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și la provocările actuale, de a investi în industria de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene prin proiecte și prin achiziții comune. Iar finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și de a ne proteja cetățenii”, a afirmat premierul.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Ce ascunde „strategia așteptării”. Adevăratul motiv pentru care Israelul ezită să lovească decisiv Iranul
Gandul
Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine
Cancan
Gigi Becali, Giovanni Becali și Victor Pițurcă, rămași fără bani la cazino, au intrat peste „donjuanul fotbaliștilor” și l-au „jumulit” de 40.000 de dolari! EXCLUSIV
Prosport
233 de primari PSD ar putea dispărea din pixul șefilor de partid. Harta politică a localităților vizate de comasare
Libertatea
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. Cât va costa gigacaloria și cine beneficiază de reducerea TVA
CSID
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor