Ministrul Apărării trimite Corpul de Control la DGARM, după scandalul Rheinmetall. Oprea: Toate deciziile s-au luat la Cancelaria Primului Ministru

Radu Oprea, ministrul Apărării, a anunțat joi, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, că a trimis Corpul de Control la DGARM, pentru a verifica cum a fost aleasă compania Rheinmetall pentru a se ocupa de înzestrarea armatei romane.

„Am trimis Corpul de Control la DGARM, la cei care sunt structura specializată din cadrul Ministerului Apărării Naționale și care se ocupă cu achizițiile. […] Arma respectivă, DGARM-ul, este cel care face caietul de sarcini și apoi se ocupă de procesele de achiziții publice. Deci ei au fost implicați în acest proces, început de mult, pentru că toate programele sunt din planul de înzestrare al armatei care este aprobat de CSAT”, a declarat ministrul Apărării, într-un interviu la Antena 3 CNN.

„Toate deciziile s-au luat la Cancelaria Primului Ministru”

Radu Oprea spune că, în cazul în care raportul Corpului de Control va arăta anumite influențe în contractele semnate prin SAFE, vinovații ar fi membri cancelariei fostului premier, Ilie Bolojan.

„Toate deciziile s-au luat la Cancelaria Primului Ministru. […] Și vedeam companiile care intrau la discuții la Cancelaria Primului Ministru cu domnul Jurcă. Deci, decizia acolo s-a luat. Deci, nu Ministerul Apărării este cel care decide ce fel de echipamente se cumpără în ciuda faptului că el este beneficiarul”, a mai spus ministrul.

Ce va verifica Corpul de Control al MApN

Ministrul Apărării a explicat și ce l-a mânat să ia decizia de a trimite controale la DGARM.

Dac ă c aracteristicile care au fost solicitate de către armat ă se regăsesc în specificația tehnică a fiecărui dintre echipamente ;

D ac ă sumele care au fost în spațiul public sunt corecte din perspectiva comparării potențialelor oferte ale celorlalți competitori.

„Felul în care a fost decisă compania 1, 2 sau 3, aceasta este o chestiune care din discuțiile pe care le-am avut până acum cu cei din MApN au fost făcute la Cancelaria Primului Ministru. Sigur, ar fi trebuit să fie implicat, din punctul meu de vedere, ministrul și era domnul Miruță ministru atunci, al Apărânii Naționale care trebuia să susțină interesele Ministerului Apărânii Naționale, ar fi trebuit să fie implicat domnul ministru Darău”, a mai precizat Oprea, cu referire la foștii miniștrii USR din Guvernul Bolojan.