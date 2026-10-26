Rheinmetall a cerut primul aviz al statului pentru preluarea Șantierului Naval Mangalia. Notificarea a ajuns la Comisia pentru examinarea investițiilor directe – CONFIRMARE

Rheinmetall a transmis zilele trecute o notificare oficială pe adresa Comisiei de Examinare a Investițiilor Directe (CEISD) privind acordul de preluare a Șantierului Naval Mangalia, arată oficialii Consiliului Concurenței, după ce lichidatorul judiciar a anunțat că gigantul din domeniul apărării a câștigat licitația organizată pentru vânzarea integrală a activului.

Tranzacția va fi finalizată după ce cumpărătorii obțin avizele obligatorii din partea responsabililor în domeniul concurenței și a investițiilor străine.

Damen Shipyards Mangalia a fost adjudecat în cadrul licitației organizate pe 9 octombrie de lichidatorul judiciar CITR, către Rheinmetall Real Estate România SRL. Olandezii de la Damen Holding dețin 49% din Damen Shipyards Mangalia, iar pachetul de control, de 51%, fiind deținut de Ministerul Economiei.

Rheinmetall și MSC urmează să preia Șantierul Naval Mangalia, pentru un preț de achiziție de 138 de milioane de euro. Potrivit oficialilor Rheinmetall, șantierul va deveni un centru cu dublă utilizare, pentru construcții navale civile și militare. Pentru divizia Naval Systems, Șantierul Naval Mangalia va avea un rol esențial în construcția celor patru nave militare contractate de Guvernul României, au transmis reprezentanții gigantului în domeniul apărării.

Traseul cererii

Pragul valoric de la care investițiile străine directe sunt analizate de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (fosta Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe – CEISD) ajung în analiză investițiile notificate de peste 5 milioane de euro, prag crescut de la 2 milioane de euro, în luna martie.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră referitoare la tranzacția prin care Rheinmetall Real Estate România SRL va prelua activele Damen Shipyards Mangalia, vă transmitem următoarele: Cererea de autorizare a tranzacției prin care Rheinmetall AG, NVL B.V. & Co. KG și Rheinmetall Real Estate Romania S.R.L. (societăți din Grupul Rheinmetall) intenționează să achiziționeze „Șantierul Naval Mangalia”, deținut de Damen Shipyards Mangalia S.A. a fost transmisă Comisiei pentru examinarea investițiilor directe (CEISD). CEISD va analiza tranzacția din perspectiva securității naționale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile”, au transmis oficialii Consiliului Concurenței în exclusivitate pentru Mediafax.

Este obligatoriul și avizul Consiliului Concurenței, care verifică în ce măsură tranzacția ar duce la o cotă de piață cu impact asupra mediului concurențial având în vedere că gigantul german deține deja active și are producție în România, din informațiile Mediafax.

Teoretic, în funcție de cifra de afaceri a entităților implicate, analiza tranzacției poate fi preluată de Comisia Europeană.

Comandă de 920 de milioane de euro prin SAFE

Divizia navală a Rheinmetall are o comandă din partea Guvernului român – finanțată prin programul european SAFE – pentru construcția a patru nave militare, în valoare de 920 de milioane de euro, conform raportului pe primul semestru al companiei.

Aceasta a fost aprobată de Parlament prin programul SAFE, pentru proiectul de înzestrare a Forţelor Navale Române cu două nave de patrulare maritime de tip Military Offshore Patrol Vessel – MOPV, pentru care a fost alocată o sumă estimată la 836 de milioane de euro fără TVA, și pentru proiectul de înzestrarea Forţelor Navale Române cu două vedete de intervenții pentru scafandri, unde este estimată o valoare de 84 de milioane de euro fără TVA.

Operatorul economic indicat în ambele cazuri este NVL B.V. & Co. KG/Rheinmetall Naval Systems, iar procedura de atribuire menționată este de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în temeiul dispozițiilor art. 4 alin (2) din OUG 62/2025, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Apărării Naționale.

România a obținut a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia, din cadrul Programului Security Action For Europe (SAFE), de peste 16,6 miliarde euro, dar pentru a o atrage, trebuie să selecteze companiile cu care să încheie contracte care trebuie să poatăfi finalizate la sfârșitul anului 2030.