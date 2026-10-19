Rheinmetall anunță oficial că va prelua Șantierul Naval Mangalia. Tim Wagner, CEO al diviziei Naval Systems: „Planificăm o extindere amplă și modernizarea șantierului”

Rheinmetall și MSC urmează să preia Șantierul Naval Mangalia, pentru care vor plăti un preț de achiziție de 138 de milioane de euro. Tranzacția va fi finalizată după ce cumpărătorii obțin avizele obligatorii din partea responsabililor în domeniul concurenței și a investițiilor străine.

Damen Shipyards Mangalia a fost adjudecat în cadrul licitației organizate pe 9 octombrie de lichidatorul judiciar CITR, către Rheinmetall Real Estate România SRL.

Un centru cu dublă utilizare

Potrivit oficialilor Rheinmetall, șantierul va deveni un centru cu dublă utilizare, pentru construcții navale civile și militare. Pentru divizia Naval Systems, Șantierul Naval Mangalia va avea un rol esențial în construcția celor patru nave militare contractate de Guvernul României, au transmis reprezentanții gigantului în domeniul apărării.

„Obiectivul preluării comune este dezvoltarea unei capacități de producție cu dublă utilizare, în care activitățile de construcții navale civile și militare pentru piața națională și internațională să fie dezvoltate și derulate în paralel. În acest scop, amplasamentul va fi organizat pe sectoare și zone de securitate distincte. Tranzacția, care urmează să fie finalizată în următoarele săptămâni, presupune un preț de achiziție de aproximativ 138 de milioane de euro, achitat în comun de cei doi parteneri”, au transmis oficialii Rheinmetall, comunicatul transmis ulterior solicitării Mediafax.

Pentru divizia Naval Systems a Rheinmetall, Șantierul Naval Mangalia va avea un rol esențial în construcția celor patru nave militare contractate de Guvernul României: două nave de patrulare maritimă de larg, cu lungimea de 96 de metri, și două nave de sprijin pentru scafandri, cu lungimea de 43 de metri. Totodată, șantierul va funcționa ca hub pentru alte proiecte de construcții navale militare. Rheinmetall creează astfel o bază scalabilă pentru proiecte viitoare în Europa de Sud-Est și își consolidează poziția pe o piață de importanță strategică.

„Prin această preluare, planificăm o extindere amplă și modernizarea șantierului. Ne propunem să dezvoltăm infrastructura existentă, să îmbunătățim condițiile de producție și să adaptăm capacitățile la cerințele viitoare. Astfel, pe termen lung, șantierul va juca un rol important în implementarea activităților noastre strategice în Europa de Sud-Est și ne va consolida prezența industrială la nivel local”, a declarat Tim Wagner, CEO al diviziei Naval Systems, conform comunicatului citat,

Grupul tehnologic cu sediul la Düsseldorf este prezent în România din 2024, prin Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș.

Damen Shipyards Mangalia este deținut de olandezii de la Damen Holding în proporție de 49%, pachetul de control, de 51%, fiind deținut de Ministerul Economiei. Acționarii companiei Șantierul Naval 2 Mai – la care statul, prin Ministerul Economiei, deține 93,88% din pachetul de acțiuni – au fost convocați la Adunarea Generală Ordinară din 16 noiembrie în care, conform ordinii de zi, vor fi informați privind vânzarea prin licitație publică în bloc, ca un singur lot, a activului funcțional „Șantierul Naval Mangalia”.

Pașii până la finalizarea tranzacției

Cele două entități ale statului român responsabile de avizarea tranzacției prin care Rheinmetall ar urma să preia Șantierul Naval Mangalia – Consiliul Concurenței și Comisia de Examinare a Investițiilor Directe (CEID) – nu fuseseră încă norofocate oficial din partea câștigătorului licitației, săptămâna trecută, conform surselor Mediafax. Avizele sunt obligatorii pentru ca tranzacția să fie finalizată.

Tranzacția trebuie să primească avizul favorabil, obligatoriu prin lege, al Comisiei de Examinarea Investițiilor Directe (CEID), aflată sub umbrela Cancelariei Premierului – și care, în unele situații, poate duce și la implicarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), cum a fost în cazul acordului dintre E.On Energie România și grupul ungar MVM.

Pragul valoric de la care investițiile străine directe sunt analizate de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (fosta Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe – CEISD) ajung în analiză investițiile notificate de peste 5 milioane de euro, prag crescut de la 2 milioane de euro, în luna martie.

Este obligatoriul și avizul Consiliului Concurenței, care verifică în ce măsură tranzacția ar duce la o cotă de piață cu impact asupra mediului concurențial având în vedere că gigantul german deține deja active și are producție în România, din informațiile Mediafax.

Teoretic, în funcție de cifra de afaceri a entităților implicate, analiza tranzacției poate fi preluată de Comisia Europeană.