„Primarul general Ciprian Ciucu, la Bucharest Forum, alături de președintele României, Nicușor Dan, și de premierul Luca Niculescu. Este cel mai amplu eveniment de dialog strategic din Europa Centrală și de Est, organizat de Institutul Aspen România. Reunește oficiali români și internaționali din Europa, Asia, SUA, Orientul Mijlociu și pune Capitala pe harta lumii”, a transmis Primăria Municipiului București, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Ciprian Ciucu a participat la o dezbatere alături de Antoine Armand, primarul orașului francez Annecy și fost ministru al Economiei, Finanțelor și Industriei din Franța, Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, și Lucian Viziteu, primarul Bacăului.

Edilul a punctat că modernizarea Bucureștiului trebuie privită ca un proces de durată și că șantierele aflate în desfășurare reprezintă investiții pentru generațiile viitoare.

„Proiectul de modernizare a Bucureștiului face parte dintr-un plan pe termen lung. Tot ce lucrăm acum reprezintă o investiție pentru următoarele generații. Promovez un oraș pus la punct, cu transport eficient, spații publice îngrijite, proiecte mature și o administrație bazată pe reguli”, a precizat Ciprian Ciucu.