Potrivit lui Rogobete, Ministerul Sănătății continuă investițiile în extinderea numărului de paturi și dotarea acestora cu echipamente.

„România are în prezent aproximativ 2.700 de paturi ATI complet echipate, față de un necesar estimat la 4.000. Împreună cu Banca Mondială, continuăm să dezvoltăm terapia intensivă, prin extinderea numărului de paturi și dotarea lor cu echipamente”, a transmis ministrul Sănătății, după întâlnirea cu Radmila Shekerinska.

Un alt subiect abordat a fost creșterea numărului de profesioniști din sistemul medical și deblocarea posturilor pentru medici specialiști și primari, asistenți medicali, infirmiere, kinetoterapeuți, farmaciști, biologi și personal TESA.

Discuțiile au vizat și accesul pacienților la medicamente inovatoare și generice, în contextul întreruperilor de producție și al problemelor de aprovizionare cu care se confruntă Europa.

Rogobete a menționat posibilitatea unor mecanisme europene și a cooperării cu NATO pentru protejarea accesului la tratamente.

Ministrul a mai vorbit despre securitatea cibernetică în sănătate, protejarea datelor pacienților și a infrastructurilor digitale, investițiile în infrastructura critică și sistemele de urgență, precum și combaterea dezinformării medicale.

La întâlnire au participat și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Doris Șerban, reprezentantul permanent al României la NATO.

„Sănătatea este o componentă esențială a siguranței naționale și a rezilienței noastre colective”, a transmis Alexandru Rogobete.