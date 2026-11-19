Ministrul Apărării a vorbit joi, în cadrul Bucharest Forum, despre provocările cu care se confruntă România, în contextul războiului de la graniță.

„Astăzi suntem o țară în prima linie. Suntem țara cu cea mai lungă graniță, cu Ucraina, și presimțim și noi societatea românească efectele războiului de agresiune pe care Rusia îl duce în Ucraina. Vorbind despre securitate, iar securitatea din Marea Neagră întotdeauna este legată de economie, este legată de logistică, este legată de nevoia de transport, este legată de nevoia de a importa și de a exporta”, a explicat ministrul social-democrat.

Radu Oprea a spus, în cadrul conferinței, că economia Ucrainei este din ce în ce mai greu de susținut, din cauza atacurilor rusești tot mai puternice din ultima perioadă. Acestea au lovit atât orașe cu importanță energetică sau economică, cât și regiuni cu echipament militar.

Cine susține economia Ucrainei

Ministrul Apărării a explicat că toate țările care au ieșire la Marea Neagră sunt acum afectate economic de războiul dintre Rusia și Ucraina. Oficialul spune că transporturile navale se scumpesc din cauza atacurilor din Marea Neagră, iar țările membre UE au de susținut două economii: pe cea a propriei țări, dar și pe cea a Ucrainei, țara lovită de atacuri.

„Faptul că sunt amenințări, că sunt vase lovite în Marea Neagră, în apropierea gurilor Dunării, face ca economia românească, ca economia Bulgariei, ca economia Ucrainei să fie de asemenea atinse de reculul economic. Gândiți-vă doar la costul asigurărilor din Marea Neagră care au crescut, drept urmare toate lucrurile se scumpesc. Cum reușim să susținem Ucraina dacă economia ucraineană nu funcționează?”, a mai spus Radu Oprea.

Din dronele identificate până acum care au lovit nave în apropierea României și Bulgariei, majoritatea au fost de origine rusească.

Echipamentele militare pentru România, de la NATO

Șeful MApN poartă, în această perioadă, discuții cu oficialii europeni și NATO despre nevoile României în materie de armament și echipamente militare.

„Acesta este pariul de astăzi, felul în care vor reuși ca acești bani, pentru care contribuabilii români îi investesc în securitate și în economie, pentru că securitatea înseamnă economie astăzi, să se întoarcă înapoi la contribuabil prin locuri de muncă solide, bineplătite și de calitate pe termen lung”, a adăugat Radu Oprea.

Prin programul SAFE, țara noastră a primit anul acesta sume considerabile pentru a-și consolida Apărarea prin investiții.

„Vine noul cadru financiar multianual și pentru că am văzut reprezentanții companiilor. Fondul de competitivitate va avea o componentă importantă pentru apărare. Dacă nu învățăm împreună astăzi să facem proiecte prin care să câștigăm competiția cu celelalte companii și state membre la Bruxelles, riscul ca banii europeni să nu mai ajungă în România atât de mulți este unul destul de mare din punctul meu de vedere. Statistic vorbind, istoric vorbind, programele pe care le-am desfășurat cu finanțare directă la Bruxelles nu sunt tocmai prietenoase cu România”, a concluzionat ministrul Apărării.