„NATO și Uniunea Europeană au contribuit să facem libertatea și prosperitatea de care ne-am bucurat în ultimele decenii. Și nu avem nevoie să punem semnul întrebării ceea ce am construit împreună”, a spus Luca Niculescu, joi, în discursul său din cadrul Bucharest Forum.

Potrivit premierului, este nevoie „să întărim aceste instituții, să investim mai mult în apărarea noastră, să fim mai uniți atunci când valorile în securitatea noastră sunt amenințate. Și știm prea bine că securitatea nu înseamnă doar armate puternice”.

„Înseamnă economii rezistente, instituții în care oamenii să aibă încredere, societăți capabile să facă față crizelor. Și asta înseamnă solidaritate, solidaritate între aliații. Pentru România, toate aceste lucruri au o semnificație foarte concretă”, a declarat Niculescu.

„România vrea o pace justă și durabilă”

Acesta a făcut referire la războiul de la graniță, spunând că „ne dorim pacea. România își dorește pacea, dar nu o pace cu orice preț. Vrem o pace care să fie justă și durabilă”.

„Trebuie să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritoriala Ucraniei. Securitatea ucrainei este strâns legată de securitatea întregii Europe. De aceea, europenii trebuie să fie prezenți la masă a negocierilor”, a continuat el.

De asemenea, premierul a spus că „avem și o responsabilitate mai largă, și anume de a contribui la Europa care are mai multă încredere în propriile forțe, care poate acționa atunci când este nevoie și care rămâne un partener puternic, un partener credibil al Statelor Unite”.

„Pentru că relația transatlantică este esențială pentru securitatea noastră și o Europa mai puternică înseamnă și un NATO mai puternic”, afirmă Niculescu.

„Noi avem astăzi responsabilitatea de a pregăti Europa pentru provocările viitorului. Nu va fi întotdeauna ușor, evident că vor exista diferențe de opinii astea și aceasta este frumusețea democrației. Va trebui să facem eforturi împreună, dar sunt profund convins că avem resurse, că avem experiență, că avem motivația necesară pentru a reuși”, a conchis Luca Niculescu.