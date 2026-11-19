Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Croației, Lituaniei, Portugaliei, României, Sloveniei și Slovaciei, precum și Cehiei, căreia i-a transmis o scrisoare suplimentară. Estonia a primit, la rândul său, o scrisoare de punere în întârziere, iar Letoniei i-a fost trimis un aviz motivat pentru netranspunerea integrală a revizuirii din 2022 a Directivei privind eurovinieta.

Directiva europeană armonizează regulile referitoare la taxele de drum calculate în funcție de distanța parcursă și la vinietele stabilite în funcție de durata utilizării infrastructurii rutiere. Normele urmăresc aplicarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”.

Ce obligații trebuie respectate de statele membre

Problemele identificate de Comisia Europeană vizează mai multe obligații prevăzute de Directiva privind eurovinieta, care se aplică vehiculelor cu patru sau mai multe roți.

Printre acestea se numără stabilirea unei metodologii comune pentru calcularea taxelor de utilizare a infrastructurii în cazul vehiculelor grele, dar și obligația de a pune la dispoziție viniete pentru autoturisme cu durate proporționale cu perioada de utilizare a drumurilor, inclusiv viniete valabile o zi.

De asemenea, taxele de trecere pentru vehiculele grele trebuie diferențiate în funcție de emisiile de CO2. Măsura urmărește să încurajeze operatorii de transport să utilizeze vehicule mai puțin poluante și să contribuie la înnoirea parcului auto.

România are două luni pentru a remedia problemele

România și celelalte state cărora Comisia le-a trimis scrisori de punere în întârziere au la dispoziție două luni pentru a transmite un răspuns și pentru a corecta deficiențele semnalate.

Dacă răspunsurile nu vor fi considerate satisfăcătoare, Comisia Europeană poate trece la următoarea etapă a procedurii de infringement și poate emite avize motivate.

În cazul Letoniei, care a primit deja un aviz motivat, autoritățile au tot două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene și poate solicita aplicarea unor sancțiuni financiare.