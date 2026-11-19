Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor atrage atenția asupra absenței Europei de la discuțiile dintre liderii celor trei mari puteri și avertizează asupra riscurilor pentru securitatea continentului și a României.

Fifor consideră că imaginea celor trei lideri reuniți în jurul unei declarații comune privind pacea, securitatea energetică, stabilitatea nucleară și reforma ONU ridică o întrebare esențială: asistăm la începutul sfârșitului „Pax Americana” și la apariția unei ordini internaționale în care marile puteri negociază direct regulile jocului?

„Nu este sfârșitul puterii americane. Statele Unite rămân o superputere militară, economică și tehnologică. Dar poate fi semnul unei schimbări de paradigmă: de la hegemonia americană la un posibil concert al marilor puteri, în care regulile nu mai sunt doar apărate, ci și renegociate”, afirmă Mihai Fifor.

Rusia și China, câștigătoare simbolice

În analiza sa, social-democratul susține că Vladimir Putin obține, cel puțin simbolic, revenirea la masa marilor puteri, în postura de interlocutor important în problemele de securitate globală.

Fifor consideră paradoxal faptul că liderul rus, în contextul invaziei Ucrainei și al încălcării principiilor Cartei ONU, participă la discuții despre pacea și stabilitatea internațională.

„Agresorul se prezintă drept garant al păcii”, scrie deputatul, care atrage atenția și asupra referirilor din declarația comună la imunitățile oficialilor de stat și la limitele jurisdicției Curții Penale Internaționale.

În ceea ce privește China, Mihai Fifor apreciază că Beijingul își consolidează statutul de putere globală indispensabilă, iar Xi Jinping își asumă rolul de gazdă și mediator între liderii american și rus.

Europa, marele absent de la masa negocierilor

Un punct central al mesajului este absența Europei de la întâlnirea de la Shenzhen. Fifor consideră că aceasta scoate în evidență diferența dintre puterea economică a continentului și capacitatea sa de a acționa unitar în plan strategic.

„Europa a devenit o putere comercială fără să dobândească aceeași coerență geopolitică. A investit în prosperitate, mizând pe faptul că securitatea sa va continua să fie garantată, în ultimă instanță, de Statele Unite”, afirmă acesta.

Fostul ministru al Apărării avertizează că, într-o lume în care marile puteri ar negocia direct sferele de influență, statele mici și mijlocii ar putea pierde protecția oferită de dreptul internațional.

În opinia sa, Ucraina reprezintă testul acestei dileme: negocierea păcii nu trebuie confundată cu legitimarea rezultatelor unei agresiuni militare.

Avertisment pentru România

Mihai Fifor susține că evoluțiile geopolitice au o importanță directă pentru România, având în vedere poziția țării la frontiera strategică a NATO și a Uniunii Europene, războiul din Ucraina, situația Republicii Moldova și militarizarea Mării Negre.

„România nu își poate permite luxul de a aștepta ca deciziile să fie luate pentru a afla apoi ce loc i-a fost rezervat”, transmite deputatul.

Fifor precizează că întâlnirea de la Shenzhen nu reprezintă, în sine, o nouă Ialta și că nu există dovezi privind o înțelegere de împărțire a lumii în sfere de influență. Cu toate acestea, el consideră că imaginea celor trei lideri surprinde o schimbare importantă a raporturilor de putere.

„Adio, Pax Americana? Poate că este prematur pentru un asemenea verdict”, conchide Mihai Fifor, întrebându-se care va fi, pe termen lung, prețul absenței Europei de la discuțiile dintre marile puteri.